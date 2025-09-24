Xiaomi, 2026 Model Yeni S Pro Mini LED TV'lerini Tanıttı

Xiaomi bugün gerçekleştirdiği lansmanda Xiaomi 15T serisinin yanı sıra birçok yeni teknolojik ürününü daha tanıttı. Bunlardan biri de yeni mini LED TV serisi oldu.

Xiaomi, Çin’de büyük ses getiren 2026 TV S Pro Mini LED serisini artık küresel pazara da sundu. Tek fark, Çin’deki modellerde bulunan 5.200 nit parlaklık ve 330 Hz yenileme hızı gibi üst seviye özellikler, Avrupa'daki modellerde bulunmayacak.

Yine de Xiaomi, yeni televizyonların HDR10+, Dolby Vision ve HLG desteğiyle canlı renkler ve gerçekçi görüntüler sunduğunu vurguluyor. Ayrıca düşük yansıma teknolojisi sayesinde parlak ortamlarda bile net görüntü vaat ediliyor.

288 Hz yenileme hızı ve yepyeni ses teknolojileri

Xiaomi, global modellerin oyun modunda 288 Hz yenileme hızına ulaştığını söylüyor. Bu rakam belirttiğimiz üzere Çin versiyonunda 330 Hz idi. Ses tarafında ise Dolby Atmos destekli çift 15W hoparlörler ve Harman AudioEFX imzası dikkat çekiyor.

Avrupa fiyatları da açıklanmış durumda. 55 inç modeli 699 euro, 65 inç modeli 899 euro, 75 inç modeli ise 1.099 euro’dan satışa çıkıyor.