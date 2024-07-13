Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği Smart Band 9'un tasarımı ve özellikleri sızdırıldı. Cihaz, görüntü açısından çok fazla değişime uğramayacak ancak teknik açıdan önemli iyileştirmelerle gelecek.

Her sene olduğu gibi bu yılda farklı türlerden birçok cihazını bizlerle buluşturan Xiaomi’nin giyilebilir teknoloji alanındaki hamleleri de merakla bekleniyordu. Bunlardan biri de Smart Band 8’in halefi olacak Smart Band 9’du.

Yeni cihazın ne zaman tanıtılacağı ve ne gibi değişikliklerle geleceği hakkında şirketten şimdiye kadar bir şey duymamıştık. Ancak yeni bir sızıntı, bilekliğin tasarımından özelliklerine kadar birçok detayını bizlerle buluşturdu.

Xiaomi Smart Band 9 böyle gözükecek, iyileştirilmiş özelliklerle gelecek

Sızıntıya göre Smart Band 9, görüntü açısından önceki nesilden çok büyük bir farkla gelmeyecek. Yukarıdaki görsellerden cihazın render görüntülerini görebiliyorsunuz. Yine oval tasarımı ve 1,62 inçlik ekranı bileklikte göreceğiz. 60 Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık da gelen bilgiler arasında. Bu da parlaklığın iki kat artacağını ortaya koyuyor.

Ancak boyutlar konusunda küçük farklılıklar olabileceği söyleniyor. Buna göre Smart Band 9, 46,23 x 21,63 x 10,95 mm boyutlarıyla gelecek ve Band 8’den biraz daha küçük olacak. Malzeme kullanımında iyileştirme yapılacağı da belirtilmiş. İddia doğruysa cihazda alüminyum kasa görebiliriz. Bu da daha premium bir hava katabilir.

Batarya ömründe de çok büyük olmasa da iyileştirmeler yapılacak. Sızıntıya göre akıllı bileklik, 43 mAh’lik artışla 233 mAh’lik batarya kapasitesiyle sunulacak. Böylece her zaman açık ekran açıkken 9 günlük, kapalıyken ise 21 günlük pil ömrü sunabileceği anlamına geliyor.

Diğer değişiklikler arasında ise SpO2 ve kalp atış hızı sensörlerinde %10 daha doğru tespit ve Bluetooth 5.4 bağlantıya geçiş var. Maalesef fiyatı ve çıkış tarihi hakkında hâlâ bilgi yok. Bunları öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.