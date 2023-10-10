Xiaomi'nin 12S Pro için Çin'de sunduğu yazılım güncellemesi, yeni bir özelliği gün yüzüne çıkardı. Bu yeni özellik, telefondaki tüm uygulamaların 120 Hz'de çalışmasını sağlayacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den, markanın akıllı telefonlarını kullanan tüketicileri mest edecek yeni bir hamle geldi. Şirket, Android 13 tabanlı arayüzü MIUI 14 için yeni bir güncellemenin dağıtımına başladı. Şimdilik sadece Çin'de tespit edilen "V14.0.10.0.TLECNXM" kodlu güncelleme, telefondaki tüm uygulamaların 120 Hz'de çalışmasına imkân tanıyor. Gelin hep birlikte bu yeni özelliğe yakından bakalım.

Akıllı telefonların büyük bir çoğunluğu 120 Hz ekran panelleriyle donatıldılar. Ancak bazı geliştiriciler, uygulamalarında 60 Hz tazeleme oranı kullanmaya devam ediyorlar. Bu durum, kullanıcı deneyimini büyük ölçüde etkiliyor. İşte Xiaomi geliştiricileri, bu can sıkıcı probleme bir çözüm üretmişler gibi görünüyor. MIUI 14'ün en yeni güncellemesinde tespit edilen özellik, istenen tüm uygulamaların 120 Hz'de çalışmasını sağlayacak. Böylelikle Xiaomi kullanıcıları, tüm uygulamaları pürüzsüz bir şekilde kullanabilecekler.

Peki Xiaomi'deki bu yeni özellik nasıl kullanılacak?

V14.0.10.0.TLECNXM kodlu güncelleme ile "Yenileme hızı" ayar sayfasına giren kullanıcı, burada "Yüksek yenileme hızı kullanan uygulamalar" şeklinde yeni bir seçenek görecek. Buraya dokunan kullanıcı, aralarında sistem uygulamalarının da bulunduğu bir liste görecek. Kullanıcı, cihazda yüklü olan tüm uygulamaları gördüğü listede, istediği uygulamalar için yüksek tazeleme oranı seçeneğini aktif edebilecek. Böylelikle tüm uygulamalar, 120 Hz'ye kadar yüksek tazeleme oranında kullanılabilecek.

MIUI 14 için hazırlanan yeni özelliğin hangi telefonlara ulaşacağı şimdilik belli değil. Ancak Xiaomi 12S Pro kullanıcıları için sunulan güncellemenin diğer modellere de ulaşması bekleniyor. Xiaomi'den konuyla ilgili yeni bir açıklama gelirse sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz...