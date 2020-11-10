Xor, İlk "O Paraya Araba Alınır" Dedirten Telefonunu Tanıttı

Lüks telefon üreticisi Vertu'nun eski çalışanının kurucu ortakları arasında yer aldığı Xor, ilk ultra lüks akıllı telefon modeli Xor Titanium'u tanıttı. Tahmin edebileceğiniz gibi cihaz, cüzdan düşmanı bir fiyat etiketine sahip.

Başta Nokia’nın ultra lüks telefon markası olarak kurulan Vertu, Fin şirketin akıllı telefon pazarında tutunamaması ile birlikte tökezledi ve iflas noktasına geldi. Buna rağmen tasarladığı ultra lüks telefonlar ile dünyanın en pahalı akıllı telefonlarından bazılarında imzası bulunan Vertu, şimdi çok ciddi bir rakibe sahip.

Vertu’nun eski tasarım direktörünün kurucu ortakları arasında yer aldığı Xor (Egzor diye okunuyor), ilk lüks akıllı telefon modeli Xor Titanium’u duyurdu. Adından da anlaşılabileceği üzere titanyum bir gövdeye sahip olan Xor Titanium, ‘akılsız’ bir telefon olmasına rağmen kullanıcılara bazı modern özellikler de sunuyor.

Xor Titanium, yalnızca 2G/3G bağlantı ve SMS ile iletişimi mümkün kılıyor. Dolayısı ile bu açıdan bakıldığında 2000’lerde popüler olan eski moda telefonlardan pek de farkı bulunmuyor. Bununla birlikte Xor Titanium; hava kalitesi sensörü, kablosuz şarj desteği, aktif gürültü engelleme gibi özellikleriyle şaşırtmayı başarıyor.

Xor Titanium’un “akıllı” özelliklere sahip olmaması, cihazın tek şarjla beş güne kadar kullanılabilmesini mümkün kılıyor. Ayrıca cihazın Linux tabanlı bir yazılım ile çalıştığını da belirtelim. Yine de Xor Titanium’un en öne çıkan özelliği güvenlik. Zira şirketin açıklamasına Xor markalı telefonlar arasındaki hem SMS hem de mesajlar donanım düzeyinde uçtan uca şifrelenecek.

Tahmin edebileceğiniz gibi titanyum gövdeye, donanım seviyesinde uçtan uca şifrelemeye ve en fazla 3G ile iletişim özelliğine sahip olan Xor Titanium, kullanıcılara işlevsellik değil ‘lüks’ sunuyor. Bu nedenle cihazın 2.999 sterlin (yaklaşık 32.787 TL + vergiler) gibi bir fiyat etiketi bulunuyor. Tabi tek isteğiniz 3G ise Nokia’nın retro herhangi bir telefonunu da alabilirsiniz.