Uçaklar ya da uçak pistleri neden alkolle yıkanıyor? Bu işlem tam olarak ne işe yarıyor?

Havacılık kurallarına baktığımız zaman birçok ilginç detayla karşılaşabiliyoruz. Ancak biraz araştırdığımız zaman altında mantıklı bir neden yattığını da görebiliyoruz.

Uçak pistleri ya da uçakların alkolle yıkanması da bunlardan biri. Gelin detaylarına göz atalım.

Uçakların alkolle yıkanmasının başlıca nedeni, buzlanmayı önlemek.

Yani esas sebep uçak yüzeylerinin uçuş sırasında güvenli olmasını sağlamak. Ve bu işlem aslında 'de-icing' ve 'anti-icing' olarak adlandırılıyor.

Peki De-icing ve Anti-icing nedir?

De-icing uçağın kanat, kuyruk ve gövde gibi kritik yüzeylerinde biriken buz, kar veya donmuş suyun temizlenmesi işlemidir. Bu işlem sırasında, genellikle su ve glikol (bir tür alkol) karışımı içeren bir sıvı püskürtülür.

Anti-icing ise uçağın yüzeylerinde yeni buz oluşumunu önlemek için yapılan işlemdir. Yukarıda da bahsettiğimiz glikol bazlı sıvı, uçağın yüzeyinde bir tabaka oluşturarak nemin donmasını engeller.

Alkol, buz ve karı hızlı bir şekilde çözer.

Yani glikol gibi alkol bazlı sıvılar, çok düşük sıcaklıklarda bile sıvı kalabilir, bu da buzlanmayı önlemek için etkili bir yöntemdir. Ancak zaman zaman alkol yerine ısıtılmış hava veya sıcak su da kullanılabiliyor. Ayrıca yeni nesil uçaklarda yüzeylerde buzlanmayı önleyici kaplamalar yer alıyor.

Uçaklarla ilgili bu içeriklere de göz atabilirsiniz: