Yandex, 2020 Hyundai Sonata üzerinde inşa ettiği dördüncü nesil otonom sürüş teknolojisini duyurdu. Şirket, yeni nesilde kendi kendini sürebilen araçlar için tasarladığı teknoloji üzerinde ciddi geliştirmeler yaptı.

Rus internet devi Yandex, dördüncü nesil otonom sürüş teknolojisi için Hyundai ile iş birliği yaptı. Şirket, yeni nesil teknolojisini ilk olarak 2020 Hyundai Sonata'yla asfaltlara getirmeye hazırlanıyor. Yandex, Rusya'daki robot taksi hizmeti de dahil olmak üzere kendi kendini sürebilen araç filosuna 100 Sonata eklemeyi planlıyor.

Hyundai'nin Mobis ekibi, Sonata'nın elektronik kontrol ünitesini Yandex'in yeni otonom sürüş kontrol teknolojisiyle daha etkili bir arayüz oluşturacak şekilde değiştirdi. Yandex de otonom sürüşü geliştirmek için kameralar, radarlar ve lidar sensörleri üzerinde geliştirmeler yaptı.

Yandex, otonom sürüş teknolojileri üzerinde ciddi çalışmalar yürütüyor

Yandex mühendisleri, sisteme farklı odak uzunluklarına sahip üç kamera daha eklediler, radar sistemini tamponların altından tavana taşıdılar ve daha geniş bir görüş alanı sağlamak için ön çamurluk lidarlarını yeniden konumlandırdılar. Yandex, bu değişikliklerin yoğun trafikte ya da işlek bir caddede daha kullanışlı olduğunu, otomobil için yayaları ve araçları görmeyi kolaylaştırdığını söylüyor.

Yandex ilk kendi kendini sürebilen otomobilini 2017 yılında tanıtmıştı. Şirketin otonom araç filosu esas olarak Toyota Prius üzerine inşa edilmişti. Yandex, artık teknolojisini sadece sıcak ve güneşli iklimlerde değil, yoğun kar yağışı alan bölgelerde de test etme noktasına geldi.

Hyundai kendi kendini süren araçlar geliştirmek için Yandex'in yanı sıra Aptiv ile de ortaklık kurdu. Ancak otomobil üreticisi nisan ayında, Uzaktan Akıllı Park Yardımı özelliğindeki bir aksaklık nedeniyle 2020 Sonata ve Nexo otomobillerini geri çağırmak zorunda kalmıştı.