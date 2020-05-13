Hyundai, Elektrikli Araçlar İçin Sanal Motor Sesi Geliştirdi

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, elektrikli araçlar için sanal motor sesi sistemi geliştirdi. Izgara kapağı şeklinde tasarlanan bir hoparlör, sürüş esnasında çıkaracağı yapay ses ile yaya ve bisikletlilerin yaklaşan araçları algılamasını sağlayacak.

İçten yanmalı bir motora ve egzoz çıkışına sahip olmadığı için sürüş esnasında herhangi bir ses çıkarmayan elektrikli otomobiller, bu özellikleri ile zaman zaman tartışmalara neden oluyor. Zira bu sessizlik, yayalar ve bisiklet sürücüleri gibi yolun diğer unsurlarının, kendilerine arkadan yaklaşan bir aracı fark etmemelerine sebebiyet veriyor.

Avrupa Birliği, meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla elektrikli araçlarının düşük hızlarda ilerlerken ‘Akustik Araç Uyarı Sistemi (AVAS)’ adı verilen sisteme sahip olmalarını zorunlu kılmıştı. Kısacası, içten yanmalı motorlara sahip olmayan elektrikli araçların, yapay da olsa yaya ve bisikletlileri uyarmak için ses çıkarması gerekiyor.

Hyunda'ın elektrikli araçları, yayaları uyarmak için yapay motor sesi çıkaracak

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai’ın parça tedarikçisi olan Hyundai Mobis, ızgara kapağını kullanarak elektrikli araçlar için akustik araç uyarı sesi ses sistemi geliştirdiğini açıkladı. Genelde tüm elektrikli araçların önünde, açık tip ızgara bulunan içten yanmalı motorlu bir otomobilin aksine, tamamen kapalı bir ön ızgara bulunur. Bu bileşeni hoparlör şeklinde tasarlayan şirket, böylece aracın sahte motor sesi çıkararak yayaları uyarmasını sağlayacak.

Sanal motor sesi sisteminin müzik için de kullanılabileceğini söyleyen Hyundai Mobis, söz konusu özelliğin kamp gibi açık hava etkinlikleri için harika olduğunu belirtti. Söz konusu teknolojinin 2018 yılından bu yana geliştirildiğini açıklayan Güney Koreli firma, sistemle ilgili iki patentin tescil edildiğini bildirdi.

Hyundai, sanal motor sesi sisteminin müzik için de kullanılabileceğini belirtti

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Hyundai, geçtiğimiz yılın kasım ayında, araç hareket halindeyken dışarıdan gelen yol ve rüzgar sesi gibi gürültü kirliliğine neden olan sesleri tamamen kesmek için dünyanın ilk QNX tabanlı Aktif Gürültü Kontrolü sistemini geliştirmişti. Şirket, hem bu teknolojiyi hem de sanal motor ses sistemini, yakın gelecekte araçlarına entegre etmeyi planlıyor.