Yandex'in sesli asistanı Alisa, dünyanın resim çizme yeteneğine sahip ilk sesli asistanı oldu. Kullanıcılar, yapay zeka destekli sesli asistana verdikleri komutlarla, yapay zekanın resim çizmesini sağlayabiliyorlar. Üstelik Alisa, resim çizerken 20. yüzyıl ressamlarından ilham alıyor.

Akıllı telefon ve akıllı ev ürünlerinin gelişmesiyle birlikte sesli asistanlar, hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. İnsanlar artık, akıllı telefonlarındaki ya evlerindeki diğer teknolojik ürünlerde bulunan sesli asistanları kullanarak hayatlarını ciddi anlamda kolaylaştırıyorlar. Bu bağlamda sesli asistan hizmeti veren şirketlerden bir tanesi de Yandex. Şirket son yaptığı açıklamalarla, "Alisa" isimli sesli asistanın artık dünyada ilk olan bir özelliğe sahip olduğunu duyurdu.

Moskova'dan gelen açıklamalara göre geçtiğimiz yıldan itibaren Türkçe hizmet de vermeye başlayan Alisa, artık resim çizebilme yeteneğine sahip. Kullanıcılar, Alisa'ya verdikleri komutlarla sesli asistana resim çizdirebilecekler. Üstelik Alisa'nın dijital yeteneklerinden çıkmış olan bir resimler, sesli asistanın günümüz ressamlarına taş çıkartacağını ortaya koyuyor.

Yandex'in sesli asistanı Alisa tarafından çizilen bir resim

Yandex tarafından yapılan açıklamalara göre Alisa, ona söyleyeceğiniz bir şey ile ilgili resim çizebiliyor. Üstelik şirkete göre Alisa'nın sahip olduğu bu yetenek, sınırları zorlayacak seviyede. Çünkü isterseniz ıssız bir sahilin ya da bir meyve tabağının resmini çizdirebildiğiniz Alisa, isterseniz kelimelere dönmenin güç olduğu şeylerin dahi resmini çizebiliyor. Üstelik Alisa'nın çizdiği resimler, beklentilerin de bir hayli üzerinde.

Yandex'e göre Alisa, önemli şaheserler çizecek kadar yetenekli

Yandex'in açıklamalarına göre Alisa'nın resim çizme yeteneği, 20. yüzyıl ressamlarının çizimleri doğrultusunda gelişmiş. Makine öğrenimi yöntemini kullanan geliştiriciler, Alisa'ya önce neyi nasıl tasvir edeceğini, ardından da tasvir edilecek nesnenin görüntüsünü oluşturmayı öğretmişler. Üstelik Alisa, hala bu iki sinir ağını geliştiriyor. Yani Alisa, her geçen gün biraz daha iyi bir ressam haline gelecek.