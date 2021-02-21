Hem sürücülerin hem de yayaların olmazsa olmaz mobil uygulamalarından bir tanesi olan harita uygulamalarında iki güçlü rakip var; Google Haritalar ve Yandex Haritalar. Alıştığımız uygulama Google Maps olsa da Yandex Maps’in de geri kalır yanı yok. Hatta pek çok özelliği ile öne çıktığı söylenebilir.

İster aracınızla, ister yaya olarak bir yerden bilmediğiniz bir yere giderken mutlaka harita mobil uygulamalarına bir göz atarsınız. Çünkü artık elimizdeki teknoloji sayesinde kuruyemişçiye adres sormak yerine, en güncel uydu görüntüleri üzerinden anlık olarak adres ve yol bilgilerine ulaşabiliyoruz. Harita mobil uygulamaları arasında Google Haritalar ve Yandex Haritalar iki güçlü rakip uygulama konumunda görülüyorlar.

Google Haritalar zaten Android telefonlara yüklü olarak geldiği için pek çok kullanıcı, biraz da alışkanlıkların etkisiyle, bu mobil uygulamayı kullanıyor. Ancak adım adım güçlenen bir hizmet olan Yandex Haritalar da, özellikle günün çoğunu trafikte geçirenlerin favori harita uygulaması oldu. Favori olmayı da hak ediyor çünkü Yandex Haritalar tarafından sunulan pek çok özellik daha önce görmediğiniz hatta benzersiz diyebileceğimiz hizmetler.

Öne çıkan Yandex Haritalar özellikleri:

Asya haritaları çok daha kapsamlı.

Yol – zaman hesaplaması neredeyse nokta atışı.

Trafik yoğunluk bilgisi çok daha güncel.

Park yerlerini gösteriyor.

Toplu taşıma araçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Rotanızı adım adım ölçebilirsiniz.

Binaların kaç katlı olduğunu öğrenebilirsiniz.

Yandex Haritalar ile kendi haritanızı oluşturabilirsiniz.

Asya haritaları çok daha kapsamlı:

Yandex Rus bir şirket olduğu için hitap ettiği pazar da Doğu Avrupa, Asya ve Ortadoğu bölgesidir. Bu nedenle, bu bölgeler hakkında çok daha detaylı bilgiler elde ederek haritalarını çok daha kapsamlı bir hale getiriyor. Google daha çok ABD ve Avrupa odaklı bir şirket olduğu için Yandex gibi, bölge haritalarında gerçekleşen değişikliklere ya da küçük detaylara önem vermiyor.

Yol – zaman hesaplaması neredeyse nokta atışı:

Nasıl yapıyor bilinmez ama Yandex Haritalar üzerinden hesaplanan şehiriçi, şehirlerarası hatta uluslararası rotalar bile kullanıcı deneyimleri ile ispatlanmış olarak tam da hesaplandığı kadar sürüyor. Yol rotalarına çok daha hakim olması ve güncel gelişmeleri hızla işleyerek rota planı hesaplanırken bu değişkeni de hesaba katması, nokta atışı yol - zaman hesaplaması yapmasının nedeni olarak görülüyor.

Trafik yoğunluk bilgisi çok daha güncel:

Yandex Haritalar yol rotalarına hakim olmasının yanı sıra yerel trafik akışını da en güncel olarak görebileceğiniz haritalar hizmetidir. Yandex Haritalar, bir caddede trafik ana baba günü diyorsa gerçekten inanabilirsiniz. Daha da güzel olan, size yeni bir rota çiziyor. Farklı harita uygulamaları size genel bir rota verir ve kenara çekilir. Ancak Yandex Haritalar tıpkı usta bir şoför gibi ‘Abi yan yoldan ilerleyip arka sokağı geçince trafiğin önüne geçer beş dakika kazanırız’ türünden farklı rotalar sunuyor.

Park yerlerini gösteriyor:

Daha kapsamlı haritalara ve güncel yol bilgilerine sahip derken şaka yapmıyorduk. Yandex Haritalar o kadar güncel bilgilere sahip ki kullanıcılarına anlık olarak park yeri bile gösteriyor. Elbette, uygulama üzerinden gösterilen park yerleri yasal olarak park etmeye uygun yerlerdir. Ara sokaklara araç park etme konusunda bir yardımı dokunmuyor. Ancak hiçbir harita uygulamasında göremeyeceğiniz ara sokakları size gösterebilir ve siz de oralara park edebilirsiniz.

Toplu taşıma araçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz:

Yayalar için hayat kurtarıcı olan toplu taşıma takip özelliği pek çok harita uygulamasında yalnızca bölgedeki durakları göstermekten ibarettir. Yandex Haritalar toplu taşıma takip özelliği ile duraklar, duraklardan geçen araçlar, aradığınız aracın nerede olduğu gibi önemli bilgileri anlık olarak veriyor. Elbette, artı - eksi birkaç dakika oynamalar olacaktır ancak kullanıcı deneyimleri oldukça dakik olduğunu gösteriyor.

Rotanızı adım adım ölçebilirsiniz:

Yandex Haritalar hizmetinin yaya dostu diğer bir özelliği de rotanızı neredeyse adım adım ölçebiliyor olmanız. Farklı harita hizmetleri genel bir metre, kilometre ölçüsü veririken Yandex Haritalar ile rotanızı sokak sokak çizerek tam olarak kaç metre ya da kilometre olduğunu görebilirsiniz. Mesafe ölçüm özelliğinin bu kadar hassas kullanılabiliyor olmasının nedeni de haritaların kapsamlı olması. Eviniz ile market arasındaki mesafe bulanık bir yol olarak değil, net bir yol çizgisi olarak görülebiliyor.

Binaların kaç katlı olduğunu öğrenebilirsiniz:

Bu özelliğin her binada kullanılabiliyor olduğunu söylemek yanlış olur ancak ünlü ve büyük binaların neredeyse hepsinin kaç katlı olduğu bilgisini Yandex Haritalar üzerinden öğrenebiliyorsunuz. Özellikle alışveriş merkezlerinin yalnızca kaç katlı olduğunu öğrenmekle kalmayıp dilerseniz içindeki katlarda neler olduğunu, tuvaletin nerede olduğunu, banka ATM’lerinin hangi bölgede olduğunu bile görebiliyorsunuz.

Yandex Haritalar ile kendi haritanızı oluşturabilirsiniz:

Özellikle Yandex Haritalar üzerinden sunum yapacak ya da birine adres anlatacak kullanıcılar için oldukça faydalı bir özellik olan Harita Sihirbazı ile kendi haritalarınızı oluşturmanız mümkün. İş yerinizi, evinizi, yazlığını merkez alarak özel rotalardan oluşan bir harita hazırlayabilirsiniz. Farklı uygulamalar ile birlikte kullanabileceğiniz bu haritaları yazdırabilir, paylaşabilir ve herkesin görmesi için Yandex Haritalar üzerine ekleyebilirsiniz.

Harita uygulamaları arasında dikkat çeken Yandex Haritalar hizmetinin Google Haritalar’a göre öne çıkan özelliklerini ve bilmeniz gereken detayları anlattık. Her uygulamanın kendine has bazı dikkat çeken özellikleri bulunuyor. Hangi harita uygulamasını kullandığınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz.