Yandex'in çatı şirketi olan Hollanda merkezli "Yandex NV", Rusya'dan tamamen çekilmeye karar verdi. Aralarında Lukoil'in de bulunduğu bir konsorsiyum, Yandex için 5,2 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Bir dönemler Google'ın rakibi olarak görülen ancak sonraki süreçte popülaritesini yitiren Yandex'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yandex hizmetlerinin çatı şirketi olan Hollanda merkezli Yandex NV, Rusya'dan tamamen çekilme kararı aldı. Kararın nedeni, tahmin edebileceğiniz üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş.

Yandex NV tarafından yapılan resmî açıklamaya göre şirketin Rusya'daki tüm varlıkları, özel bir konsorsiyuma satılacak. 5,2 milyar dolar değerindeki satış ile Yandex'in Rusya'daki varlığı, tamamen bu konsorsiyuma ait olacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Şubat 2022'den beri çeşitli zorluklarla karşılaşıldığı ve en iyi çözüme ulaşıldığı belirtildi.

Yandex NV, "Yandex" markasını kullanmayı bırakacak

Yandex NV, 18 ay boyunca devam eden anlaşma sürecinde radikal bir karar aldı. Alınan bu karara göre Yandex NV, Yandex markasını kullanmayı bırakacak. Yani bu markaya ait isim hakkı, aralarında Rus petrol devi Lukoil'in de bulunduğu konsorsiyuma geçecek. Bu kararın arama motorunun geleceğini nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Alınan karar, Rus hükûmetini memnun etmiş durumda. Aslında bu şaşılacak bir şey değil çünkü Yandex, bundan sonra sadece Rusların sahip olduğu bir mecra olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hükûmet sözcüsü Dmitry Peskov, "Yandex ulusal bir teknoloji şampiyonu. Şirketin ülkede çalışmaya devam etmesi bizim için elbette önemli." ifadelerini kullandı.