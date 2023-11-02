Yandex yeni dil modeli olan YandexGPT 2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu yeni sürümün daha üretken olduğu ve cevap kalitesinin de daha yüksek olduğu belirtildi.

Son dönemin popüler teknolojilerinden biri olan yapay zekâ dil modelleri, Yandex'in de radarında bulunuyor. Mayıs 2023'te ilk dil modeli olan YandexGPT'yi tanıtan firma, şimdi YandexGPT 2 adlı daha gelişmiş bir modelle karşımıza çıktı.

Yandex'in açıklamasına göre yeni dil modeli, cevapları farklı kitlelere göre uyarlayabilme özelliğine sahip. Ayrıca farklı stiller ve üsluplar ile metinleri tekrar tekrar yazabiliyor. Yani integral konusunu beş yaşında bir çocuğa anlatır gibi anlatmasını istediğiniz zaman YandexGPT 2 bunu gerçekleştirebiliyor. Dil modeli, 1.000 karaktere kadar olan komutları algılayabilme, analiz edebilme, soruları cevaplandırabilme ve bilgileri yapılandırma becerilerine sahip.

Yeni dil modeli yüzde 67 daha başarılı

Yeni versiyonun performansı konusunda Yandex oldukça iddialı. Aynı istemcileri kullanarak her iki modeli de teste sokan firma, iki dil modelinden gelen cevapları yapay zekâ eğitimleri, sonuçların doğruluğu, bütünlük, dil bilgisi, yazı üslubu gibi çeşitli açılardan karşılaştırdı. Karşılaştırmanın sonunda YandexGPT 2'nin senaryoların 3'te 2'sinde daha iyi yanıt verdiği ortaya çıktı.

YandexGPT 2, bir önceki sürüme kıyasla metin üretme, metin özetleme ve analiz etme, fikir üretme, belirli bir kişi ya da kitleye göre yazı tarzını ayarlama, gerçek kaynak kullanma alanlarında gelişim gösteriyor. Yandex ekibinin bu model için parametre sayısını arttırdığını ve kullanılan veri setini de geliştirdiği belirtiliyor.

YandexGPT 2 şimdilik Rusya'da kullanılabiliyor, ayrıca Yandex'in akıllı asistanı Alice ile de uyumlu çalışıyor. Yapay zekâ dil modelinin dünyanın geri kalanına ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.