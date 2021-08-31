Yandex, Uber'in Dağıtım Hizmetlerindeki Payını Satın Aldı

Rus İnternet devi Yandex, Uber işbirliğiyle yürüttükleri gıda dağıtım hizmetlerindeki haklarını 1 milyar dolara satın aldı. Anlaşma, hâlihazırda iki şirket tarafından da onaylanmış durumda.

Rusya merkezli İnternet devi Yandex, Rusya’da Uber ile ortak olarak yürüttükleri gıda dağıtım ve sürücüsüz araç hizmetlerindeki payını 1 milyar dolarlık bir anlaşma ile artıracağını açıkladı. BloombergHT'de yer alan habere göre, yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen anlaşma her iki şirket tarafından da onaylandı.

Yandex, araç çağırma ve paylaşımı süreçlerinin ortaklaşa yürütülmeye devam edeceğini belirtirken ek yüzde 4,5'lik hisse alımı ile toplam hissesini yüzde 71'e çıkaracağını ekledi. Şirket, Yandex.Taxi'yi içeren MLU araç çağırma ve araç paylaşım ortak girişiminin yeniden yapılandırılması ile Uber'in yüzde 33,5'lik hissesinin yüzde 29'a gerileyeceğini kaydetti.

'Yandex iş geliştirme hızını artırmak istiyor'

Şirketlerin yaptığı ortak açıklama şöyle: "Anlaşmanın bir sonucu olarak Yandex, hizmetlerin daha sıkı entegrasyonu ve yönetim süreçlerinin basitleştirilmesi yoluyla hızla büyüyen e-ticaret ve gıda teknolojisi pazarında iş geliştirme hızını artırmayı hedefliyor."

Uber'in bu girişimlerdeki hissesinin değeri hâlihazırda 3.1 milyar dolar. Yandex, Uber'in Yandex.Taxi de dâhil olmak üzere girişimlerdeki payını satın almayı pandemi süreci başladığından beri amaçlamaktaydı. Zira pandeminin patlak vermesiyle birlikte çevrim içi siparişe dayalı teslimat pazarı tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da hızlı bir büyüme kaydetti.

Uber, Rusya ve komşu ülkelerdeki operasyonlarını bölgenin lider şirketi Yandex ile 2018 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen bir anlaşmayla birleştirmişti. Anlaşma imzalandığından beri girişim gıda dağıtımı ve otonom araç hizmeti de verilecek şekilde büyümüştü.