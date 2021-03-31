Yandex'in logosu değiştirildi. Arama motoru olarak kurulan ve yıllar içerisinde Google'ın alternatifi haline gelen şirket, artık daha modern bir logo kullanıyor. Şu an yalnızca arama motorunda kendini gösteren logo, ilerleyen dönemlerde tüm hizmetlerde yer alacak.

Rusya merkezli bir arama motoru olarak doğan ve yıllar içerisinde kendini geliştirerek Google'ın alternatifi haline gelen Yandex, hizmetlerinde kullandığı logoyu yeniledi. Biraz daha modern hale gelen logo, Yandex'e yeni bir hava katmış gibi görünüyor.

Yandex'in uzunca bir süredir kullandığı logo, kırmızı harfli y harfinin vurgulandığı bir tasarıma sahipti. Bu tasarım dilini korumaya devam ederken biraz daha modernleştiren şirket, şimdi o logodaki y harfini kesikli bir hale getirdi. Önceki logoda kullanılan yazı stilini de değiştiren şirket, tarayıcılarda görülen faviconu da yeni logoya göre uyarlamış durumda.

Karşınızda Yandex'in yeni logosu

Yandex'in eski logosu böyle görünüyordu

Yandex'in sunduğu hizmetleri kontrol ettiğimizde, yeni logonun şu an için yalnızca arama motorunda karşımıza çıktığını görüyoruz. Ancak Yandex Harita, Yandex Çeviri, Yandex Browser ve Yandex Bilet gibi hizmetler, şirketin yeni logosunu henüz göstermiyor. Yan hizmetlerin de kısa bir süre sonra yeni logoyu kullanmaya başlaması bekleniyor.

Yandex, yaşanan logo değişikliği ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin Rusya'daki merkezinden açılan Twitter hesabından yapılan bir açıklamada logonun değiştirildiğini duyuran yetkililer, yeni logonun çok kısa bir süre sonra diğer hizmetlerde de kendini göstermeye başlayacağını açıkladılar. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Yandex'in yeni logosunu beğendiniz mi?