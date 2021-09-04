Yandex Video Arama Nasıl Kullanılır?

Asya pazarındaki en popüler arama motoru olan Yandex üzerinden yalnızca standart aramalar değil, aynı zamanda video odaklı özel aramalar da yapabilirsiniz. Yandex video arama nasıl yapılır adım adım anlattık ve bu hizmeti kullanırken nasıl özelleştirerek nokta atışı sonuçlara ulaşabileceğinizden bahsettik.

Ülkemizde adını sık sık mobil navigasyon hizmeti ile duyduğumuz Rus arama motoru Yandex, 2000 yılından beri pek çok farklı alanda hizmet veriyor. Asıl işlevi olan arama motoru hizmetini kullanırken standart aramaların yanı sıra video odaklı özel aramalar da yapabilirsiniz. Yandex video arama sırasında çıkan sonuçları filtreleyerek nokta atışı sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Yandex video arama hizmetinden pek çok kullanıcı haberdar değil ancak Yandex, Asya pazarında aktif bir rol üstlendiği için hem standart hem de video arama sonuçlarında Google ve benzeri arama motorlarında olmayan videolara, makalelere ve görsellere rastlamanız mümkün. Gelin Yandex video arama nasıl yapılır biraz daha detaylı inceleyelim ve özelleştirme seçeneklerini görelim.

Yandex video arama nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan Yandex video arama sayfasını açın.

Buradan Yandex video arama sayfasını açın. Adım #2: Bulmak istediğiniz videoya dair anahtar kelimeyi yazın.

Bulmak istediğiniz videoya dair anahtar kelimeyi yazın. Adım #3: Aratın.

Aratın. Adım #4: Anahtar kelime ile ilişkili tüm videolar karşınıza çıkacak.

Anahtar kelime ile ilişkili tüm videolar karşınıza çıkacak. Adım #5: İşlem tamam.

Yandex video arama hizmetini kullanmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Karşınıza çıkan aradığınız anahtar kelime ilgili sonuçlar, herhangi bir tarih sıralaması gözetmeksizin görüntülenecektir. Sayfada aşağı doğru ilerledikçe farklı sonuçlarla karşılaşacaksınız.

Yandex video arama nasıl filtrelenir?

Yandex video arama sonuçları, siz filtrelemediğiniz sürece en popüler olanlar başta olmak üzere görüntülenecektir. Nokta atışı arama sonuçlarına ulaşmak için arama çubuğunun sağ yanında bulunan filtre butonuna tıklayın. Butona tıkladığınız zaman karşınıza video uzunluğunu, video kalitesini ve video yüklenme tarihini tercih edebileceğiniz üç farklı seçenek çıkacak.

Herhangi Bir Uzunluk seçeneği ile arama sonuçlarında herhangi bir uzunlukta, 10 dakikadan kısa, 10 - 65 dakika arasında ve 65 dakikadan uzun videoların görüntülenmesini, HD seçeneği ile arama sonuçlarında yalnızca HD görüntü kalitesine sahip videoların görüntülenmesini ve Yeni seçeneği ile arama sonuçlarında yalnızca son bir hafta içinde yüklenmiş olan videoların görüntülenmesini tercih edebilirsiniz.

Arama sonuçlarında görüntülenecek videoların uzunluğunu seçmeniz son derece önemli. Çünkü karşınıza gerçekten birbirinden son derece farklı uzunlukta videolar çıkabilir. Son zamanlarda HD görüntü kalitesinde olmayan pek video yok ancak yine de HD filtresini açmak da işinizi kolaylaştıracaktır. Yeni seçeneğini tercih edip etmemek ise tamamen sizin ne aradığınıza bağlı bir durum.

Yandex video arama sonuçları nasıl daha güvenli hale getirilir?

Hepimiz biliyoruz ki artık internet dünyasında yetişkinlere uygun içeriklere erişmek ulaşmak istemediğimiz kadar kolay. Maalesef istemesek bile bazen biz ve hatta çocuklarımız bile bu içeriklere maruz kalabiliyor. Bu nedenle Yandex video arama sonuçlarını herkes için güvenli hale getirmek son derece önemli.

Yandex video arama çubuğunda filtre butonunun yanında bulunan güvenlik simgesine dokunun. Karşınıza Korumasız, Standart ve Aile olmak üzere üç temel seçenek çıkacak. Korumasız seçeneğinde yetişkinlere özel dahil tüm sonuçlar, Standart seçeneğinde az da olsa yetişkinlere uygun sonuçlar karşınıza çıkarken Aile seçeneğinde yetişkinlere uygun hiçbir içerikle karşılaşmazsınız.

Eğer aradığınız yetişkinlere uygun içeriklerse Korumasız seçeneğinin tadını çıkarın. Standart seçeneği anahtar kelimenize bağlı olarak yetişkinlere özel içerik gösterebilir ya da göstermeyebilir. Yetişkinlere özel içeriklerle karşılaşmak dahi istemiyorsanız ve daha önemlisi Yandex video arama hizmetini çocuklar kullanacaksa mutlaka Aile seçeneğini tercih etmelisiniz.

Yandex video arama nasıl çalışıyor?

Yandex video arama hizmeti, tıpkı standart aramalarda olduğu gibi Yandex Arama Motoru Kullanım Lisansı kullanarak çalışıyor. Bu kapsamda, siz bir arama yaptığınız zaman sistem anahtar kelimeyi alıyor ve halka açık yayın yapan internet sitelerindeki videolarla karşılaştırarak en uygun sonuçları sıralıyor.

Anahtar kelimenize uygun sonuçların sıralanması işlemini ise yine Yandex tarafından geliştirilen özel bir algoritma yapıyor. Yandex video arama sonuçlarında karşınıza çıkan videolar, yüklenme tarihinden bağımsız olarak sıralanırlar. Bu nedenle eğer daha yeni videolar arıyorsanız filtreleme seçeneklerini kullanmalısınız.

Yandex video arama hizmetinin farkı nedir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi Yandex arama motoru Asya piyasasında etkin olarak çalışıyor. Bunun anlamı, Google gibi arama motorları tarafından görmezden gelinen Asya ve Arap ülkelerine dair arama sonuçları Yandex ile arama yaptığınız zaman çok daha önce göreceğiniz ilk sıralarda karşınıza çıkacak.

Bu sonuçlar çıkacak da ne olacak demeyin. Google ve benzeri bir arama motoru kullanırken sayfalarca benzer içerikle karşılaşırsınız. Yandex arama motoru ile arama yaptığınız zaman ise daha ilk sayfalarda karşınıza daha önce hiç görmediğiniz makaleler, videolar ve görseller çıkabilir.

Bu tür farklı sonuçlarla karşılaşmanızın en temel nedeni de aslında şirket politikasının yanı sıra kullanıcı alışkanlıklarıdır. Tüm arama motorları, belirli kriterler çerçevesinde kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği sonuçları öne çıkarırlar. ABD’de yaşayanlar ile Asya ülkelerinde yaşayan kullanıcılar arasında fark olması da son derece normal.

Yandex video arama nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve arama sonuçlarını nasıl özelleştirebileceğinizden bahsettik. Yandex hakkındaki düşüncelerinizi ve günlük hayatta hangi arama motorunu kullandığınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz.