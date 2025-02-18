Bilim insanları yapay yaşam yolunda süren 10 yıllık bir araştırmanın sonunda başarıya ulaştılar.

Bilim insanları yapay yaşam oluşturma yolunda tarihi bir başarıya imza attı.

Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi liderliğinde gerçekleşen, ortalama 10 yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından, sentetik bir maya genomunun son kromozomu da sentezlendi. Bu başarı, gelecekte iklim değişikliğine ve hastalıklara dayanıklı gıdalar üretmenin kapısını aralıyor.

Daha önce basit bakterilerde başarılan sentetik genom oluşturma, ilk kez bir ökaryotik organizmada gerçekleştirildi. Bu, sadece gıda üretiminde değil, aynı zamanda ilaç ve sürdürülebilir malzeme üretiminde de devrim yaratabilecek bir adım.

İleri gen düzenleme teknolojileri kullanıldı

Moleküler mikrobiyolog Sakkie Pretorius, "Bu, sentetik biyolojide uzun zamandır beklenen bir dönüm noktası." diyerek bu başarın önemini vurguladı.

Araştırmacılar, SynXVI adı verilen son sentetik maya kromozomunu kusursuz bir şekilde çalışır hâle getirmek için CRISPR gibi ileri gen düzenleme teknolojilerini kullandı. Bu sayede mayanın yüksek sıcaklıklarda gliserolü enerjiye çevirmesi gibi kritik görevler başarıyla gerçekleştirildi.

Sc2.0 projesinin bir parçası olan bu başarı; sadece gıda değil, aynı zamanda daha dayanıklı ilaçlar ve sürdürülebilir malzemeler üretme potansiyeli sunuyor.