Yüz Tarama Sistemiyle Genetik Hastalıkları Bulmak Mümkün

Yapay zeka her geçen gün hayatımızın içine daha çok giriyor. Bir yandan yapay zeka ile ilgili komplo teorileri üretilirken bir yandan da insanlara yardımcı olacak şekilde geliştirilmeye devam ediliyor.

Yüz tanıma sistemi, telefonunuzun kilidini açmaya yarayabilir. Ayrıca, kişilerin nadir genetik hastalıkları olup olmadıklarını tanımlayarak insanların hayatında daha önemli bir rol oynayabilir. DeepGestalt, Boston merkezli teknoloji firması FDNA tarafından geliştirilen bir yapay zeka ve genetik hastalıklar konusunda doktorlara yardımcı oluyor.

Algoritma, 130 ülkedeki 2000 sitede yer alan uzman genetikçiler tarafından kullanıldı. Nature Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, algoritmanın hastalıkları belirleme konusunda klinisyenlerden daha iyi performans gösterdiğini kanıtladı.

Çalışmaya, 200'den fazla genetik hastalığın bulunduğu 17 bin çocuk katıldı. Yapay zeka, %64 oranla hastalıklar arasındaki doğru ayrımı yapabildi. Tabii, bu mükemmelden çok uzak fakat %20 oranla doğru ayrımı yapabilen klinisyenlerle kıyaslandığında oranlar çok daha iyi.

FDNA’da teknoloji şefi olan Yaron Gurovich, “DeepGestalt, 100 genetik hastalığı tanımlayabilen bir yüz görüntü analizi sistemi. Bu, genetik koşulların ilgili görsel görünüşlerini verimli bir şekilde öğrenebilen bir tür yapay zeka. Derin öğrenme (deep learning) olarak adlandırılan, makine öğrenme (machine learning) araçları üzerine kurulu bir sistem.” dedi.

Sistemlerini oluşturmak için, araştırmacılar ilk olarak internetteki uygun yüz verilerini kullandı. Daha sonra, ‘transfer learning’ (taşınma öğrenmesi) adını verdikleri sistemi kullanarak, genetik hastalıklarda durmasını öğretti. Gurvich “Bu adım, bir insana yeni bir konuyu öğretmek gibiydi. Temeli attığınız zaman, detaylı konuları öğrenmek kolaylaşır.” dedi.

FDNA’nın yapay zekası şu an Face2Gene adını verdikleri platformda klinisyenler tarafından kullanılmakta. Doktorlar, hastalarının fotoğraflarını buraya yüklüyor, Face2Gene muhtemel hastalıklar listesini daraltıyor ve gerisi doktora kalıyor. Klinik genetikçilerin %70’inin bu platformu kullandığı tahmin ediliyor.