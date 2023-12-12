Orta Çağ'dan kalma yapılarda gördüğümüz detaylı ve karanlık bir stili olan gotik mimariyi bizim tarihi yapılarımıza uyarlarsak nolur?
Âdeta fantastik bir evren gibi görünen Türkiye ortaya çıktı. Bakalım beğenecek misiniz?
Kız Kulesi | Son restorasyona bakın, bir de şunun karizmasına:
İzmir Efes Harabeleri | Şurada ne fantastik film çekilir!
İzmir Saat Kulesi | Etrafında her zaman güvercinler olur, bu hâlinde ise muhtemelen yarasalar olurdu.
Dolmabahçe Sarayı | Mevcut tasarımı da şahane ancak gotik mimari yapınca bi' havası değişti.
Yerebatan Sarnıcı | Son restorasyonu şahane olmuştu, bu hâline de hayır diyemezdik.
Galata Kulesi | İşi biraz abartalım, şehrin tepesinde her gün size şöyle bir gargoyle heykelinin baktığını düşünün.
Nemrut Heykelleri | Tanrıları biraz daha fantastikleştirdiğimizde yüksek bütçeli bir film görüntüsü elde ediyoruz.
Antalya Aspendos Antik Tiyatro | Şu an bile büyüleyici olan bu yapının gotik hâli ise bambaşka bir seviye.
İzmir Tarihî Asansör | Şuradan körfez manzarasını izlediğinizi düşünün.
Boğaz Köprüsü | Arkadaki normal görüntüsüne bakınca fark daha iyi anlaşılıyor.
Topkapı Sarayı | Yedi krallığı yönetirken yaşamak isteyeceğiniz yer.
Rumeli Hisarı | İçeri girmeye çalışacak düşmanların gözünü korkutacak bir tasarım.
Kapalıçarşı | Doğu ve Batı sentezinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz.
Haydarpaşa Garı | Biraz Hogwarts'ı andırmadı mı?
Sümela Manastırı | Dağda olan bir yapı olunca atmosferi daha da görkemli oluyor.
Göbeklitepe | Şu desenlerin detaycılığı ve güzelliği...
Ortaköy Cami | Orijinalinin makyajlı hâli.
Ani Harabeleri | İçinden her an Drakula çıkacak gibi.
Sultanahmet Cami | Yabancılar "Blue Mosque" yerine "Dark Mosque" diyebiliridi.
Truva Atı | Her an canlanacakmış gibi.
Yeni seriler için takip edebilirsiniz: Erkan AI
Yapay zekâ araçlarını kullanarak hazırladığımız şu içeriklerimize de göz atabilirsiniz: