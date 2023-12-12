Yapay Zekâ ile Resmettik: Türkiye'nin Ünlü Yapıları "Gotik Mimari" Stiliyle Yapılsaydı Nasıl Görünürdü?

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OpenAI imzalı yapay zekâ araçları GPT-4 ve DALL-E ile resmettiğimiz bu görselleri görünce Van Helsing'deymiş gibi hissedeceksiniz!

Orta Çağ'dan kalma yapılarda gördüğümüz detaylı ve karanlık bir stili olan gotik mimariyi bizim tarihi yapılarımıza uyarlarsak nolur?

Âdeta fantastik bir evren gibi görünen Türkiye ortaya çıktı. Bakalım beğenecek misiniz?

Kız Kulesi | Son restorasyona bakın, bir de şunun karizmasına:

kız kulesi

İzmir Efes Harabeleri | Şurada ne fantastik film çekilir!

efes

İzmir Saat Kulesi | Etrafında her zaman güvercinler olur, bu hâlinde ise muhtemelen yarasalar olurdu.

izmir saat kulesi

Dolmabahçe Sarayı | Mevcut tasarımı da şahane ancak gotik mimari yapınca bi' havası değişti.

dolmabahçe

Yerebatan Sarnıcı | Son restorasyonu şahane olmuştu, bu hâline de hayır diyemezdik.

Yerebatan sarnıcı

Galata Kulesi | İşi biraz abartalım, şehrin tepesinde her gün size şöyle bir gargoyle heykelinin baktığını düşünün.

galata kulesi

Nemrut Heykelleri | Tanrıları biraz daha fantastikleştirdiğimizde yüksek bütçeli bir film görüntüsü elde ediyoruz.

nemrut

Antalya Aspendos Antik Tiyatro | Şu an bile büyüleyici olan bu yapının gotik hâli ise bambaşka bir seviye.

aspendos

İzmir Tarihî Asansör | Şuradan körfez manzarasını izlediğinizi düşünün.

asansör

Boğaz Köprüsü | Arkadaki normal görüntüsüne bakınca fark daha iyi anlaşılıyor.

boğaz köprüsü

Topkapı Sarayı | Yedi krallığı yönetirken yaşamak isteyeceğiniz yer.

topkapı

Rumeli Hisarı | İçeri girmeye çalışacak düşmanların gözünü korkutacak bir tasarım.

Rumeli hisarı

Kapalıçarşı | Doğu ve Batı sentezinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz.

yapay zeka

Haydarpaşa Garı | Biraz Hogwarts'ı andırmadı mı?

Haydarpaşa garı

Sümela Manastırı | Dağda olan bir yapı olunca atmosferi daha da görkemli oluyor.

sümela

Göbeklitepe | Şu desenlerin detaycılığı ve güzelliği...

göbeklitepe

Ortaköy Cami | Orijinalinin makyajlı hâli.

ortaköy camii

Ani Harabeleri | İçinden her an Drakula çıkacak gibi.

ani harabeleri

Sultanahmet Cami | Yabancılar "Blue Mosque" yerine "Dark Mosque" diyebiliridi.

sultanahmet

Truva Atı | Her an canlanacakmış gibi.

gotik mimari

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