Ülkemizdeki futbol takımların isimleri genelde iki ismin birleşmesinden oluşuyor. Bizler de bu isimleri ayırarak düz bir mantıkla yapay zekaya sorduk. Ortaya gerçekten etkileyici görseller çıktı.

2022'nin en büyük atılımlarından biri de yapay zeka konusunda yapılan çalışmalar oldu. Midjourney, Dall-E gibi pek çok yapay zeka yazdığınız şeylere göre görsel oluşturmaya başladılar.

Yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerden bazıları başarısızken bazıları sizi büyüleyecek kalitede olabiliyor. Bugün sizler için Midjourney'den ülkemizdeki futbol takımlarının isimlerini görsele çevirmesini istedik. Şehir isimleriyle başlayan takımlardan ziyade farklı ismi olan takımları tercih etmeye çalıştık. O zaman gelin takım isimlerinin yapay zeka tarafından görsel tasvirine birlikte bakalım.

"Beşik" ve "taş" kelimelerini yapay zekaya sorduğumuzda karşımıza "somut" sayabileceğimiz hoş bir görsel çıktı.

"Göz" ve "tepe" kelimelerini yapay zekaya sunduk. Bunun sonucunda karşımıza yine büyüleyici bir görsel çıktı.

"Gençler" ve "birliği" kelimelerini yapay zekaya verdiğimizde ortaya çıkan çalışma.

"Başak" ve "şehir" kelimelerini yapay zekaya sunduk. Aslında daha farklı bir şey bekliyorduk, ancak ortaya çıkan sonuç da muazzam.

"Fener" ve "bahçe" kelimelerinin Midjourney tarafından yorumlanışı. Tam anlamıyla telefonlara kapak görseli yapmalık. Sarı ve lacivert tonlarının olması da görsele daha fazla anlam katıyor.

"Al" ve "tay" kelimelerini birleştirdiğimizde yağlı boya tablosu gibi görünen bir görsel karşımıza çıktı.

"Galata" ve "saray" kelimeleri bir araya geldiğinde bir başka muazzam görsel bizi karşılıyor. Ortasında havuz bulunan bir saray ve sarayın arkasında Galata Kulesi'ne benzeyen bir yapı daha bulunuyor.

"Altın" ve "ordu" kelimeleri bir araya geldiğinde bir süre bakıp izlemek isteyeceğiniz bir görselle karşılaştık. Bu görseli alıp evinizin duvarına dahi asabilirsiniz.

Bugün Midjourney'e ülkemizdeki futbol takımlarının isimlerini sorduk. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız sizleri yorumlara bekliyoruz.