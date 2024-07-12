AMD, yapay zekâ hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Teknoloji devi, Finlandiyalı bir yapay zekâ şirketini dudak uçuklatan fiyata satın aldı.

Yapay zekâ her alana yayılmaya devam ederken birçok teknoloji devinden bu konuda hamleler geliyordu. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan AMD de bunlardan biriydi.

Şimdi ise AMD’den yapay zekâ konusunda oldukça önemli hamle geldi. ABD’li şirket, Avrupa’nın en büyük özel yapay zekâ laboratuvarı olarak tanımlanan Silo AI’ı satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Satın alım bedeli 665 milyon dolar!

Gelen bilgilerde, yapılan anlaşmanın bedelinin 665 milyon dolar olduğu ifade edildi. Silo AI’ın, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapay zekâ hizmetleri sunan Finlandiya merkezli bir şirket olduğunu belirtelim.

Müşterilerinin yapay zekâ modellerini ürünleri ve hizmetlerine kolayca entegre etmesine olanak tanıyan firma, bilim insanlarından ve mühendislerden oluşan bir yapay zekâ ekibine sahip. Ayrıca Silo AI’ın AMD platformları üzerinde SiloGen model platformuna ek olarak Poro ve Viking gibi son teknoloji ürünü, açık kaynaklı ve çok dilli büyük dil modelleri geliştirdiği de aktarılmış.

NVIDIA, son dönemde yapay zekâ sayesinde inanılmaz bir büyüme yaşamış ve dünyanın en büyük şirketleri arasına girmişti. AMD de bu konuda ona yetişmek için hamleler yapıyordu. Son 12 ayda Mipsology ve Nod.ai gibi firmalar da dahil birçok satın alım gerçekleştirmiş ve yapay zekâ alanında hamlelerini artırmıştı. Silo AI adımının nasıl katkı sağlayacağını zaman gösterecek.