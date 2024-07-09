Xiaomi, aşırı ince katlanabilir akıllı telefonunu Xiaomi Mix Fold 4'ü tamamen robotların çalıştığı fabrikasında üretti.

Xiaomi, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yer alan resmi hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda "En son Xiaomi Mi Fold 4 ve ve Xiaomi Mi X Flip katlanabilir akıllı telefonlar, akıllı ve gelişmiş "Yeni-Nesil Xiaomi Akıllı Telefon Akıllı Fabrikası"ndan geliyor. Onları bu ay görün." ifadesi kullanıldı.

Çinli teknoloji devi ayrıca yeni fabrika hakkında da açıklamalarda bulundu. Xiaomi'nin akıllı fabrikası, makine çeviriye ve yorumlardan anlaşıldığına göre tam kapasite üretime resmi olarak geçmiş durumda. Üstelik firmanın iddiaları oldukça dikkat çekici.

Fabrikada her şey otomasyonla çalışıyor

Xiaomi'den gelen açıklamada "Bu sektör öncüsü, tamamen dijital akıllı fabrika, ana süreçlerin %100 otomasyonunu, üretim ekipmanlarının derinlemesine kendi araştırmaları ile gerçekleşmektedir. Endüstri lideri "tam bağlantılı endüstriyel büyük veri" altyapısını oluşturarak, fabrika endüstriyel üretimin %100 dijitalleşmesini sağlar. Tamamen kendi geliştirdiği "Xiaomi Surge Akıllı Üretim Platformu" fabrikanın beyni olarak hareket eder, fabrikaya bir ruh kazandırır ve fabrikanın kendi kendine algılama, karar verme ve uygulama yeteneklerine sahip olmasını sağlar." ifadeleri yer aldı.

"Karanlık fabrika" olarak adlandırılan bu fabrika, mikron seviyesindeki tozlara kadar da kendi kendini temizleyebilecek. 2,4 milyar yuana (4,5 milyar TL'den biraz daha fazla) yatırımla inşa edilen fabrika, yılda 10 milyon amiral gemisi akıllı telefon üretebilecek.