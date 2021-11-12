Türkiye’nin en büyük bankalarından birisi olan Yapı Kredi, yıllardır reklamlarda gördüğümüz Vadaa karakterini NFT olarak satışa sundu. Koleksiyonda 19 farklı Vadaa karakteri yer aldı.

Son bir yılda dünyada giderek popülerleşen NFT’ler, günümüzde normal şartlarda hiçbir değeri olmayan ‘sanat eserlerinden’ gerçek sanat eserlerine veya tarihte iz bırakan şeylerden oluşan koleksiyonlara kadar pek çok şekilde karşımızda çıktı. Dünyada ve ülkemizde çeşitli şirketlerin de yatırım yaptığı bu alana katılan son isim Yapı Kredi oldu.

Yapı Kredi, yıllardır reklamlarında gördüğümüz ‘Vadaa’ isimli karakterinden oluşan bir koleksiyonu NFT olarak satışa çıkardı. Görünümü ve sesiyle pek çoğumuzun hafızasına işlenen karakterin NFT’si, World’ün 30. yılına özel olarak en büyük NFT satış platformu olan OpenSea’de sergilendi. Koleksiyonda aşçı, eczacı, DJ, öğrenci, pilot ve çocuk gibi pek çok Vadaa karakterinin tasarımı yer aldı.

Toplam 19 adet NFT satışa çıktı:

Toplamda 19 adet NFT’yi satışa sunan Yapı Kredi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Vadaa’lar dijital sanatla buluştu, World 30. Yıl NFT Koleksiyonu sizler için vitrine çıktı! Ayrıntılar çok yakında!" ifadelerini kullandı. Yapı Kredi’nin World koleksiyonundaki NFT’ler için henüz bir teklif yapılmadı. Yapı Kredi’nin NFT’lerine göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Bankaların kriptoya atılımları büyüyor:

Ekim ayının başında Türkiye’de Finansbank’ı bünyesinde bulunduran QNB Group, uluslararası ödemelerde Ripple teknolojisini kullanacağını açıklamıştı. QNB ve Ripple arasındaki anlaşmanın pilot uygulamasınınsa Türkiye’de QNB Finansbank tarafından hayata geçirileceği açıklanmıştı. Yapı Kredi de genellikle Ethereum üzerinden işlem gören NFT dünyasına atılarak kripto paralara önem verdiğinin sinyalini verdi.