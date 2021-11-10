Kripto para piyasasının en büyük iki ismi olan Bitcoin ve Ethereum, geçtiğimiz dakikalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Bitcoin, 69 bin doları görürken Ethereum, 4.868 dolara ulaştı.

20 Ekim tarihinde 67 bin doları görerek tüm zamanların rekorunu kıran ve satanların gözyaşı dökmesine neden olan Bitcoin, bu hafta başında başlayan yukarı yönlü hareketle dün yeni bir rekora imza atmıştı. Bitcoin, dün sabah saatlerinde 68 bin 524 doları görerek yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru kırmıştı.

Bu rekorun ardından 66 – 67 bin dolar seviyelerinde dolaşan Bitcoin, yeni rekorun üstünden henüz 48 saat geçmemişken bir rekora daha imza attı. Bitcoin, kendisi için barajlardan birisi olan 69 bin barajına değmeyi başardı. Kripto para birimi, tam olarak 69.000’a iğne attı. Takip eden dakikalardaysa 68 bin seviyelerinde dolaşmaya başladı.

Ethereum’da Bitcoin’in peşinden gitti:

Yine dün sabah yeni bir rekora imza atan, kripto para piyasasının en popüler ikinci birimi Ethereum da aynı dakikalarda yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoruna imza attı. Ethereum, 4.868 dolar seviyesini gördü. Kripto para birimi, şu dakikalarda 4.800 seviyelerinde dolaşmaya devam ediyor.