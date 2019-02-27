Vampirli Marvel Filmi 'Morbius' Hakkında 7 Önemli Detay

Marvel ve Sony’den çok farklı bir film geliyor. Şu sıralar çekim aşamasında olan Morbius, sıra dışı bir vampirin sıra dışı öyküsünü anlatacak. Başrolde ise Joker rolünü üstlenen Oscar ödüllü Jared Leto var. Peki bu film ve karakter hakkında neler biliyoruz?

Marvel Sinematik Evreni’nin ilk sekansı Avengers: End Game filmiyle sona eriyor. Hemen ardından vizyona girecek olan Spider-Man: Far From Home filmiyle yeni bir dönem başlıyor. Bu seriyi bize sunan Disney’in geçtiğimiz yıl Fox’u satın almasıyla birlikte, beklentiler de tavan yapmış durumda.

Ana seriye bir türlü dahil olmayan ve Sony ya da Fox gibi devlerin elinde bulunan X-Men karakterleri, Venom ve Deadpool karakterlerinin yeni dönemde filmlere dahil olacağı söyleniyor. Bunun için en güçlü kanıt ise Spider-Man. Yapım hakları hala Sony’de olan karakter, Marvel Sinematik Evreni’ne özel bir anlaşma sayesinde dahil edildi.

Bu kadar şeyi niye anlatıyoruz? Cevap basit: Sony ve Fox, tıpkı yeni Venom filminde olduğu gibi bu kez çoğu kişinin bilmediği Marvel karakterlerini beyaz perdeye aktaracak. Sony’nin yapımcılığını üstlendiği Morbius filmi de bunlardan birisi. Çizgi romanlarda görmeye aşina olduğumuz karakterlerle karşı karşıya gelen Morbius, aslında bir vampir, hem de Marvel usulü bir vampir… Günün birinde onu Marvel Sinematik Evreni’nde göre ihtimalimiz var.

1. Sony’nin ısrarıyla devam eden, çoğu kişinin bilmediği alternatif evren:

Sony, 2018’de Venom ve Oscar’lı Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmleriyle Marvel karakterlerini ne kadar ciddiye aldığını kanıtladı. Herkes Marvel Sinematik evrenini konuşuyorken, Avengers serisi Sony’nin planlarını suya düşürdü. Beyaz perdede kendi sinematik evrenin inşa etmek isteyen Sony, tüm işleri Disney gibi yıllar önce planlamıştı. Yani o sevilmeyen solo Venom filmi bile yıllar önceden belliydi. Hatta sonlandırılan Amazing Spider-Man serisi bu evrenin başlangıcı olacaktı. Zamanla farklı solo karakter filmleriyle Sony amacına ulaşmak istemişti. Olmadı…

En azından biz öyle düşündük.

2. Sony, yeni karakteri için daha önce Joker’e hayat veren Oscarlı Jared Leto’yu transfer etti:

Dallas Buyers Club filmindeki rolüyle Oscar ödülünü kucaklayan, sinema dünyasının pek çok kült filminde yer almış Jared Leto, DC’nin yeni sinematik evreninde önemli bir role sahipti. 2016 yapımı Suicide Squat filmiyle Joker olarak karşımıza çıkan aktör, umut vadediciydi. Nitekim Warner Bros. yaklaşık 40 dakikaya yakın Joker sahnesini filmden silince Leto’yu karakterden soğuttu.

Sony ise bu fırsatı değerlendirip, Venom ile yeniden yükselişe geçirdiği sinematik evrenindeki Morbius karakteri için Leto’yu ikna etmeyi başardı.

3. Nobel ödüllü genetikçi Dr. Michael Morbius’un trajik ve gerilim dolu serüveni:

Klasik vampir filmlerini unutun. Bu kez ana karakterimiz tanınmış ve işinin eri bir biyolog olan Michael Morbius. Talihsiz şekilde ender rastlanan bir kan hastalığına sahip olan Dr. Morbius, bu rahatsızlığını tedavi etmek için çalışma yapar. Sadece kendisinin değil, diğer bütün kader ortaklarının hayatını kurtarmak için çalışır.

Tedavi için bir yarasanın DNA’sını kullanan Morbius, bir vampire dönüşür. Hikayenin olay örgüsü pek çok süper kahramandan alıntıymış gibi görünüyor. Nitekim karakterin kökü o süper kahramanlar kadar eskiye dayanıyor.

4. Morbius, sıradan vampir efsanelerindeki karakterlerden çok farklı. Bu da onu bir anti-kahraman yapıyor:

Dr. Morbius’un girişimi onu vampir özelliklerine sahip olan bir insana dönüştürüyor. Yaşamak ve güçlü kalmak için kana ihtiyaç duyuyor, aydınlığa çıkamıyor. Nitekim sıradan vampir efsanelerinde olan gümüş hançerle, haç işareti gibi objeler onda bir işe yaramıyor. Aslında Morbius, tam olarak bir vampir değil, vampir özelliklerine sahip olan bir insan.

Genetik değişimleri onu zamanla çirkin bir görünüme kavuşturuyor. Morbius bir atlet kadar hızlı koşabiliyor, yüzlerce kilogram ağırlığı kaldırabiliyor. Bir nevi yarasaların özelliklerine genetik olarak sahip oluyor. Gücünü ilk etapta kötüleri avlayarak kullanıyor.

Karakterin kökenleri ise düşünülenden daha eskiye dayanıyor.

5. 1971’de çizer Roy Thomas ve Gil Kane tarafından oluşturulan karakter, ilk kez Spider-Man çizgi romanlarında karşımıza çıkıyor:

Morbius, doğrudan ölüme yol açtığı için bir anti-kahraman statüsüne sahip. Çizgi romanlarda yolu Spider-Man ile kesiştiğinde, bir ısırığıyla diğer genetik problemler yaşayan insanları iyileştirdiğini anlıyoruz. Bu da karakterin tamamen bağımsız bir hikayeye sahip olacağı ihtimallerini akıllara getiriyor, ancak Sony’nin planlarını hatırlıyoruz.

6. Bir zamanların efsanesi Blade bile geri dönebilir:

Wesley Snipes tarafından canlandırılan Blade karakteri de Marvel’a atti. Eğer Sony Morbius’u ana karakter olarak ele alacaksa, çıkarlarının çatıştığı vampir avcısı Blade karakteri geri dönebilir. Şimdilik bir ihtimal.

7. Peki ya Tom Holland’lı yeni Spider-Man’i Morbius filminde görecek miyiz?

Her ne kadar Marvel Sinematik Evreni’nde yer alsa da yeni Spider Man serisi yine Sony’ye ait olan bir yapım. Ortaklık, sinematik evrenin genişlemesi için yapıldıysa, Morbius filminde bir örümcek görme ihtimalimiz var. Nitekim bu ihtimal son derece zayıf. Eş zamanlı olarak gezegenin yarısı yok olan bir Marvel Sinematik Evreni’nine rağmen, Thanos’un adı bile geçmeyen bir Sony evreni görüyoruz.

Küçük bir ihtimalle Sony, Spider-Man: Into the Spider Verse ile yaptığına devam edebilir. Hatırlarsanız animasyonda çoklu evren teorisi işleniyor, birden fazla Spider Man karakterine ve onların orjinal hikayelerine yer veriliyordu. Belki de Sony, Disney ile ortaklık kurduğu karakter dışında alternatif bir Spider-Man evreni kurmak istiyordur. Zira ne Venom ne de Morbius, örümcek olmadan tatsız kalacak.

Morbius’ın çekimleri Şubat 2019 itibariyle başladı. Film, 31 Haziran 2020'de vizyona girecek.