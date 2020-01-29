Seyahat videoları çeken Wang Mengyun, 3 sene önce yaptığı seyahatlerden birinde yarasa çorbası denemişti. Corona virüsü salgının ardından Mengyun'un yarasa yediği video viral oldu ve sunucu, gelen tepkiler üzerine takipçilerinden özür diledi.

Çinli bir seyahat programı sunucusu, 2016'da çekilen ve yarasa yediğini gösteren bir videonun Corona virüsü salgını nedeniyle viral olmasının ardından insanlardan özür diledi. Seyahat videoları aracılığıyla büyük bir takipçi kitlesi toplayan Wang Mengyun'un tepki toplayan videosu, Çin'de Corona virüsü krizinin patlak vermesiyle sosyal medyada yayılmıştı.

Yaklaşık 3 yıl önce çekilen videoda, Mengyun'un yarasayı yemeden önce elleriyle parçaladığı görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olaydan rahatsız olan internet kullanıcıları, Mengyun'u eleştiri yağmuruna tuttu. Mengyun, geçtiğimiz hafta yaptığı bir paylaşımda 'cahillik' ettiğini itiraf ederek, "Herkesten özür dilerim. Yarasa yememeliydim." ifadelerini kullandı.

Mengyun'un tepki toplayan görüntüleri Pasifik Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesi olan Palau'da çekildi ve 2016 yılında yayınlandı. Sunucu, paylaştığı özür mektubunda izleyicilerine ülkenin yerel yaşam tarzını tanıtmak için yarasa çorbası yediğini ve çorbanın yerliler arasında sıklıkla tercih edilen bir yiyecek olduğunu belirtti.

Mengyun, videoda elinde tuttuğu yarasayı parçalayarak yiyor ve çorba hakkında, "Az önce yediğimiz çorba çok lezzetliydi ve meyveli bir tadı vardı." yorumunu yapıyor. Görüntülerin Corona virüs salgınının ardından yayılmasıyla birçok kullanıcı, sunucuyu egzotik hayvanlar yediği için eleştirdi.

Mengyun, 5 yıl önce seyahat programı Dream Runner'ı sunmaya başladı. Program, YouTube, Weibo ve Douyin dahil olmak üzere çeşitli sosyal medya kanalları aracılığıyla yayınlandı ve milyonlarca takipçi kazandı. 2018 yılında 28 yaşında olan Mengyun, Forbes tarafından 30 yaşın altındaki en başarılı 30 Çinli girişimciden biri seçilmişti.