Çin'deki Türkler, Corona Virüsü Nedeniyle Tahliye Ediliyor

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü, Türkiye’yi de alarma geçirdi. Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Wuhan’daki 32 vatandaşının en kısa sürede tahliye edileceğini açıkladı.

2003 yılında yüzlerce insanın ölümüne yol açan SARS gibi corona virüsü ailesinden olan 2019-nCoV adındaki yeni virüs tipi, hızlı bir şekilde dünyaya yayılmaya devam ediyor. Son olarak Almanya’ya sıçrayan salgın, aralarında Fransa, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Japonya, Nepal, Tayland ve Güney Kore dahil olmak üzere toplam 14 ülkeyi etkisi altına almış durumda. Şu ana kadar 4 binden fazla kişiye bulaşan yeni tip corona virüsü, 106 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Corona virüsüne karşı güvenlik önlemleri alan ülkelerden biri olan Türkiye, Çin’de yaşayan vatandaşlarını yurtlarına döndürmek için çalışmalara başladı. NTV’ye konuşan Pekin Büyükelçisi Emin Önen, “Çin’de 6 bin kadar Türk yaşıyor. Şu ana kadar Çin’de virüs kapmış hiçbir vatandaşımız yok. Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı Wuhan kentinden tahliye edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çin'den Türkiye'ye gelen yolcular, havalimanlarındaki termal kameralar ile kontrol ediliyor

Türk vatandaşlarının ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye’ye getirileceğini belirten Önen, “Vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz. Çin’den Türkiye’ye gelenlere karantina uygulaması yapılacak” dedi.

Dil eğitimi almak için gittiği Çin’den corona virüsü salgını nedeniyle geri dönen Eren Ocak, yaptığı açıklamalarda maskesiz kimsenin dışarı çıkmadığını belirtmişti. “Ben şehir dışında yaşıyorum. Xiamen’e giderken normalde her gün trafik olur ancak dün hiç trafik yoktu, otomobil bile yoktu” şeklinde konuşan Ocak, “Her taraf hayalet şehre döndü. Benim okuduğum üniversitedeki Türkler’in neredeyse hepsi ülkeye döndü. Yabancıların hepsi geri dönüyor. Virüsün durumuna bağlı olarak belki eylüle doğru dönebilirim” ifadelerini kullandı.