Henüz 52 bin kilometrede arabasının triger kayışının koptuğunu gören sürücü, soluğu mahkemede aldı. Yargıtay, yıllarca süren davanın sonunda kusurlu olanın sürücü değil üretici olduğuna kanaat getirdi.

15 Mart 2012'de sıfır otomobil alan F. D. adındaki bir sürücünün başına, çok nadir görülebilecek bir olay geldi. Aracının periyodik bakımını düzenli olarak yaptırdığını ve aracını 4 yıl sonra yeniden çalıştırmak istediğinde aracın uyarı vermeden çalışmadığını belirten F.D, aracı çekici ile servise götürdükten sonra triger kayışının koptuğunu öğrendi.

Soluğu Tüketici Mahkemesi'nde alan F.D., bilirkişi raporunda 52 bin kilometredeki bir aracın triger kayışının zarar görmesinin mümkün olmadığını belirterek, araçtaki arızanın üretim hatasından kaynaklandığını dile getirdi.

Mahkeme sürücüyü, Yüksek Mahkeme üreticiyi kusurlu buldu

Hazırlanan bilirkişi raporunda ayrıca otomobilin satış fiyatı olan 65 bin TL'nin ve 1000 TL'lik değer kaybının 15.03.2012'den itibaren izleyecek yasal faizi ile birlikte sürücüye geri ödenmesi talep edildi.

F. D'nin davalı olduğu bayii, davacının arabanın bakımlarını zamanında yaptırmadığını ve triger kayışının bu sebeple koptuğunu belirterek mahkemeye dilekçe verdi. Mahkeme ise bayinin dilekçesini haklı bularak, sürücünün kusurlu olduğuna kanaat getirdi. Aracın garanti süresinin bittiği için şikayetin zaman aşımına uğradığını belirten mahkeme, sürücünün zararının karşılanması talebini reddetti.

Bu kararın ardından F. D., davayı yüksek mahkemeye taşıdı. Triger zincir bakımlarının 120 bin ila 180 bin kilometredeki araçlarda yapılması gerektiğini belirten Yüksek Mahkeme, şu ifadeleri kullanarak Tüketici Mahkemesi'nin kararının bozulmasına karar verdi; "Dava konusu aracın 56.285 kilometredeyken triger zincirinin kırılmış olmasının kullanıcı hatası olmayıp üretim ve malzeme hatasından kaynaklı olduğu belirtilmiştir.

Her ne kadar mahkemece; davanın garanti süresi içerisinde açılmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş ise de, söz konusu arızanın kullanımdan kaynaklı olamayacağı, dışarıdan gelecek müdahalelere kapalı bir şekilde muhafaza altına alınmış olan triger zincirinin kırılmasının davalının ağır kusurundan ileri gelen gizli ayıp niteliğinde olduğu anlaşıldığından bu ayıp karşısında zamanaşımı süresinin tamamlanmasından söz edilemeyeceği gibi davacının garanti hükümlerine dayalı olarak da böyle bir dava açmasını engelleyen yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Mahkemece bu ilkeler çerçevesinde uyuşmazlığın esasının incelenmesi gerekirken davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, Tüketici Mahkemesi'nin hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”