Fiat’ın Mayıs 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda Elektrikli ve Topolino modellerinde nakit indirimli fiyatlar öne çıkıyor.

Fiat, Mayıs 2026 için güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listeye göre markanın ürün gamında sedan, crossover, elektrikli şehir otomobili ve hibrit seçenekler birlikte sunuluyor. Özellikle Egea ailesinde tavsiye edilen anahtar teslim fiyat ile nakit indirimli fiyat arasındaki fark dikkat çekiyor.

İçerikten Görseller +3 × + − ‹ ›

Bu içerikte Fiat’ın Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını model bazlı olarak inceliyoruz. Listede tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar, nakit indirimli fiyatlar ve paylaşılan opsiyon bedelleri yer alıyor. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller +3 × + − ‹ ›

Fiat fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Egea Sedan 1.539.900 TL 1.429.900 TL Egea Cross 1.764.900 TL 1.714.900 TL Grande Panda Elektrikli 1.584.900 TL 1.514.900 TL Grande Panda Hibrit 1.669.900 TL - 600 1.969.900 TL - 500e 2.093.900 TL - Topolino 674.900 TL 584.900 TL

Egea Sedan fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat MultiJet 130 HP GSR - Dizel Easy 1.6 Manuel 1.539.900 TL 1.429.900 TL MultiJet 130 HP DCT GSR - Dizel Easy 1.6 Otomatik 1.729.900 TL 1.679.900 TL MultiJet 130 HP GSR - Dizel Urban 1.6 Manuel 1.599.900 TL 1.499.900 TL MultiJet 130 HP DCT GSR - Dizel Urban 1.6 Otomatik 1.779.900 TL 1.729.900 TL MultiJet 130 HP GSR - Dizel Lounge 1.6 Manuel 1.659.900 TL 1.559.900 TL MultiJet 130 HP DCT GSR - Dizel Lounge 1.6 Otomatik 1.889.900 TL 1.789.900 TL

Egea Sedan, Fiat’ın Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan sedan modeli olarak öne çıkıyor. Dizel motorlu manuel ve otomatik seçeneklerle sunulan model, günlük kullanım, aile ihtiyaçları ve filo tercihleri için ulaşılabilir bir seçenek olmaya devam ediyor.

Egea Sedan opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Tavsiye Edilen %75 ÖTV’li Opsiyon Bedeli Tavsiye Edilen %80 ÖTV’li Opsiyon Bedeli Paket Konfor Paket 19.500 TL 20.060 TL Lounge Plus Paket 57.650 TL 59.290 TL Easy Ücretli Renkler 13.000 TL 13.370 TL Easy, Urban, Lounge Yedek Lastik 13.000 TL 13.370 TL Easy, Urban, Lounge

Egea Cross fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ - Dizel Street 1.6 Otomatik 1.764.900 TL 1.714.900 TL MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ - Dizel Urban 1.6 Otomatik 1.854.900 TL 1.754.900 TL MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ - Dizel Lounge 1.6 Otomatik 1.913.900 TL 1.863.900 TL MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ - Dizel Limited 1.6 Otomatik 2.039.900 TL 1.989.900 TL

Egea Cross, Egea ailesinin crossover karakterli üyesi olarak daha yüksek gövde yapısı ve şehir kullanımına uygun pratikliğiyle dikkat çekiyor. Otomatik şanzımanlı dizel seçeneklerle listelenen model, kompakt ölçülerle SUV benzeri kullanım arayanlara hitap ediyor.

Egea Cross opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Tavsiye Edilen %75 ÖTV’li Opsiyon Bedeli Tavsiye Edilen %80 ÖTV’li Opsiyon Bedeli Paket Metalik Renkler 13.000 TL 13.370 TL Street, Urban, Limited Konfor Paket 19.500 TL 20.060 TL Lounge Metalik Renkler (Lounge Versiyona Özel) - - Lounge

Grande Panda Elektrikli fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 83 kW/113 HP - Elektrikli La Prima 44 kWh Otomatik 1.584.900 TL 1.514.900 TL

Grande Panda Elektrikli, Fiat’ın şehir odaklı yeni nesil elektrikli modellerinden biri olarak fiyat listesinde yer alıyor. Kompakt yapısı ve elektrikli motoruyla özellikle kısa ve orta mesafeli günlük kullanımlar için konumlanan model, La Prima donanımıyla sunuluyor.

Grande Panda Elektrikli opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Tavsiye Edilen %25 ÖTV’li Opsiyon Bedeli Paket Buz Beyazı - La Prima Su Yeşili 15.000 TL La Prima Limon Sarı 15.000 TL La Prima Tutku Kırmızı 15.000 TL La Prima Luna Bronz 15.000 TL La Prima Göl Mavisi 15.000 TL La Prima Sonsuz Siyah 15.000 TL La Prima

Grande Panda Hibrit fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat MHEV 110 HP EDCT - Hibrit Icon 1.2 Otomatik 1.669.900 TL - MHEV 110 HP EDCT - Hibrit La Prima 1.2 Otomatik 1.789.900 TL -

Grande Panda Hibrit, Fiat ürün gamında elektrikli seçeneğin yanında hibrit motorlu alternatif olarak listeleniyor. Otomatik şanzıman ve iki farklı donanım seviyesiyle sunulan model, şehir içinde pratiklik arayan ancak hibrit yapıyı tercih eden kullanıcılar için konumlanıyor.

Grande Panda Hibrit opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Tavsiye Edilen %75 ÖTV’li Opsiyon Bedeli Paket Su Yeşili 21.000 TL Icon, La Prima Limon Sarı 21.000 TL Icon, La Prima Tutku Kırmızısı 21.000 TL Icon, La Prima Luna Bronz 21.000 TL Icon, La Prima Göl Mavisi 21.000 TL Icon, La Prima Sonsuz Siyah 21.000 TL Icon, La Prima Buz Beyazı - Icon, La Prima

600 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 115 kW/156 HP - Elektrikli La Prima 54 kWh Otomatik 1.969.900 TL -

Fiat 600, markanın elektrikli ürün gamında daha geniş ve SUV karakterli bir seçenek olarak öne çıkıyor. La Prima donanımıyla listelenen model, elektrikli altyapısı ve şehir kullanımına uygun yapısıyla modern bir alternatif sunuyor.

600 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Tavsiye Edilen %25 ÖTV’li Opsiyon Bedeli Paket Buz Beyazı - La Prima Sonsuz Siyah 11.360 TL La Prima Mercan Kırmızısı 11.360 TL La Prima Güneş Turuncusu 17.050 TL La Prima Kum Beji 17.050 TL La Prima Okyanus Yeşili 17.050 TL La Prima Bulut Mavi 17.050 TL La Prima

500e fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 87 kW/118 HP - Elektrikli La Prima 3+1 42 kWh Otomatik 2.093.900 TL - 87 kW/118 HP - Elektrikli La Prima Cabrio 42 kWh Otomatik 2.149.900 TL -

500e, Fiat’ın ikonik şehir otomobili karakterini elektrikli altyapıyla birleştiren modeli olarak listede yer alıyor. 3+1 ve Cabrio gövde seçenekleriyle sunulan model, kompakt boyutları ve tasarım odaklı yapısıyla şehir içi kullanıma hitap ediyor.

500e opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Topolino fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 6 kW/8 HP - Elektrikli Topolino 5.4 kWh Otomatik 674.900 TL 584.900 TL 6 kW/8 HP - Elektrikli Topolino Plus 5.4 kWh Otomatik 719.900 TL 629.900 TL

Topolino, Fiat’ın şehir içi kısa mesafe kullanımına odaklanan elektrikli mikro mobilite modeli olarak öne çıkıyor. Küçük boyutları ve sade yapısıyla dar şehir alanlarında pratik kullanım sunan model, Mayıs listesinde nakit indirimli fiyatlarla dikkat çekiyor.

Topolino opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.