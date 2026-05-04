Fiat, Mayıs 2026 için güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listeye göre markanın ürün gamında sedan, crossover, elektrikli şehir otomobili ve hibrit seçenekler birlikte sunuluyor. Özellikle Egea ailesinde tavsiye edilen anahtar teslim fiyat ile nakit indirimli fiyat arasındaki fark dikkat çekiyor.
Bu içerikte Fiat’ın Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını model bazlı olarak inceliyoruz. Listede tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar, nakit indirimli fiyatlar ve paylaşılan opsiyon bedelleri yer alıyor. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.
İçerikten Görseller
Fiat fiyat listesi - Mayıs 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|Egea Sedan
|1.539.900 TL
|1.429.900 TL
|Egea Cross
|1.764.900 TL
|1.714.900 TL
|Grande Panda Elektrikli
|1.584.900 TL
|1.514.900 TL
|Grande Panda Hibrit
|1.669.900 TL
|-
|600
|1.969.900 TL
|-
|500e
|2.093.900 TL
|-
|Topolino
|674.900 TL
|584.900 TL
Egea Sedan fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|MultiJet 130 HP GSR - Dizel
|Easy 1.6 Manuel
|1.539.900 TL
|1.429.900 TL
|MultiJet 130 HP DCT GSR - Dizel
|Easy 1.6 Otomatik
|1.729.900 TL
|1.679.900 TL
|MultiJet 130 HP GSR - Dizel
|Urban 1.6 Manuel
|1.599.900 TL
|1.499.900 TL
|MultiJet 130 HP DCT GSR - Dizel
|Urban 1.6 Otomatik
|1.779.900 TL
|1.729.900 TL
|MultiJet 130 HP GSR - Dizel
|Lounge 1.6 Manuel
|1.659.900 TL
|1.559.900 TL
|MultiJet 130 HP DCT GSR - Dizel
|Lounge 1.6 Otomatik
|1.889.900 TL
|1.789.900 TL
Egea Sedan, Fiat’ın Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan sedan modeli olarak öne çıkıyor. Dizel motorlu manuel ve otomatik seçeneklerle sunulan model, günlük kullanım, aile ihtiyaçları ve filo tercihleri için ulaşılabilir bir seçenek olmaya devam ediyor.
Egea Sedan opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Tavsiye Edilen %75 ÖTV’li Opsiyon Bedeli
|Tavsiye Edilen %80 ÖTV’li Opsiyon Bedeli
|Paket
|Konfor Paket
|19.500 TL
|20.060 TL
|Lounge
|Plus Paket
|57.650 TL
|59.290 TL
|Easy
|Ücretli Renkler
|13.000 TL
|13.370 TL
|Easy, Urban, Lounge
|Yedek Lastik
|13.000 TL
|13.370 TL
|Easy, Urban, Lounge
Egea Cross fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ - Dizel
|Street 1.6 Otomatik
|1.764.900 TL
|1.714.900 TL
|MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ - Dizel
|Urban 1.6 Otomatik
|1.854.900 TL
|1.754.900 TL
|MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ - Dizel
|Lounge 1.6 Otomatik
|1.913.900 TL
|1.863.900 TL
|MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ - Dizel
|Limited 1.6 Otomatik
|2.039.900 TL
|1.989.900 TL
Egea Cross, Egea ailesinin crossover karakterli üyesi olarak daha yüksek gövde yapısı ve şehir kullanımına uygun pratikliğiyle dikkat çekiyor. Otomatik şanzımanlı dizel seçeneklerle listelenen model, kompakt ölçülerle SUV benzeri kullanım arayanlara hitap ediyor.
Egea Cross opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Tavsiye Edilen %75 ÖTV’li Opsiyon Bedeli
|Tavsiye Edilen %80 ÖTV’li Opsiyon Bedeli
|Paket
|Metalik Renkler
|13.000 TL
|13.370 TL
|Street, Urban, Limited
|Konfor Paket
|19.500 TL
|20.060 TL
|Lounge
|Metalik Renkler (Lounge Versiyona Özel)
|-
|-
|Lounge
Grande Panda Elektrikli fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|83 kW/113 HP - Elektrikli
|La Prima 44 kWh Otomatik
|1.584.900 TL
|1.514.900 TL
Grande Panda Elektrikli, Fiat’ın şehir odaklı yeni nesil elektrikli modellerinden biri olarak fiyat listesinde yer alıyor. Kompakt yapısı ve elektrikli motoruyla özellikle kısa ve orta mesafeli günlük kullanımlar için konumlanan model, La Prima donanımıyla sunuluyor.
Grande Panda Elektrikli opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Tavsiye Edilen %25 ÖTV’li Opsiyon Bedeli
|Paket
|Buz Beyazı
|-
|La Prima
|Su Yeşili
|15.000 TL
|La Prima
|Limon Sarı
|15.000 TL
|La Prima
|Tutku Kırmızı
|15.000 TL
|La Prima
|Luna Bronz
|15.000 TL
|La Prima
|Göl Mavisi
|15.000 TL
|La Prima
|Sonsuz Siyah
|15.000 TL
|La Prima
Grande Panda Hibrit fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|MHEV 110 HP EDCT - Hibrit
|Icon 1.2 Otomatik
|1.669.900 TL
|-
|MHEV 110 HP EDCT - Hibrit
|La Prima 1.2 Otomatik
|1.789.900 TL
|-
Grande Panda Hibrit, Fiat ürün gamında elektrikli seçeneğin yanında hibrit motorlu alternatif olarak listeleniyor. Otomatik şanzıman ve iki farklı donanım seviyesiyle sunulan model, şehir içinde pratiklik arayan ancak hibrit yapıyı tercih eden kullanıcılar için konumlanıyor.
Grande Panda Hibrit opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Tavsiye Edilen %75 ÖTV’li Opsiyon Bedeli
|Paket
|Su Yeşili
|21.000 TL
|Icon, La Prima
|Limon Sarı
|21.000 TL
|Icon, La Prima
|Tutku Kırmızısı
|21.000 TL
|Icon, La Prima
|Luna Bronz
|21.000 TL
|Icon, La Prima
|Göl Mavisi
|21.000 TL
|Icon, La Prima
|Sonsuz Siyah
|21.000 TL
|Icon, La Prima
|Buz Beyazı
|-
|Icon, La Prima
600 fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|115 kW/156 HP - Elektrikli
|La Prima 54 kWh Otomatik
|1.969.900 TL
|-
Fiat 600, markanın elektrikli ürün gamında daha geniş ve SUV karakterli bir seçenek olarak öne çıkıyor. La Prima donanımıyla listelenen model, elektrikli altyapısı ve şehir kullanımına uygun yapısıyla modern bir alternatif sunuyor.
600 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Tavsiye Edilen %25 ÖTV’li Opsiyon Bedeli
|Paket
|Buz Beyazı
|-
|La Prima
|Sonsuz Siyah
|11.360 TL
|La Prima
|Mercan Kırmızısı
|11.360 TL
|La Prima
|Güneş Turuncusu
|17.050 TL
|La Prima
|Kum Beji
|17.050 TL
|La Prima
|Okyanus Yeşili
|17.050 TL
|La Prima
|Bulut Mavi
|17.050 TL
|La Prima
500e fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|87 kW/118 HP - Elektrikli
|La Prima 3+1 42 kWh Otomatik
|2.093.900 TL
|-
|87 kW/118 HP - Elektrikli
|La Prima Cabrio 42 kWh Otomatik
|2.149.900 TL
|-
500e, Fiat’ın ikonik şehir otomobili karakterini elektrikli altyapıyla birleştiren modeli olarak listede yer alıyor. 3+1 ve Cabrio gövde seçenekleriyle sunulan model, kompakt boyutları ve tasarım odaklı yapısıyla şehir içi kullanıma hitap ediyor.
500e opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Topolino fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|6 kW/8 HP - Elektrikli
|Topolino 5.4 kWh Otomatik
|674.900 TL
|584.900 TL
|6 kW/8 HP - Elektrikli
|Topolino Plus 5.4 kWh Otomatik
|719.900 TL
|629.900 TL
Topolino, Fiat’ın şehir içi kısa mesafe kullanımına odaklanan elektrikli mikro mobilite modeli olarak öne çıkıyor. Küçük boyutları ve sade yapısıyla dar şehir alanlarında pratik kullanım sunan model, Mayıs listesinde nakit indirimli fiyatlarla dikkat çekiyor.
Topolino opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.