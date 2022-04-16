Yavru Köpeklerin Neden Daha Sevimli Oldukları Açıklandı

Sevimli dostlarımızın özellikle yavru oldukları dönemde sahip oldukları yüz ifadeleri pek çoğumuzun için dayanılmaz bir hale gelebiliyor. Peki bunun sebebini hiç düşünmüş müydünüz? Yavru köpeklerin bizlere neden bu kadar sevimli geldiği nihayet 'bilimsel olarak' açıklandı ve artık biliyoruz.

Uzun bir zamandır köpekler ve insanlar arasında derin bir bağ kurulmuş durumda ve bu bağ her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Günümüzde de çevremize baktığımızda neredeyse herkesin en az bir evcil hayvanı olduğunu görüyoruz. Tabii bu hayvanlar arasında kediler ve insanların sadık dostu olan köpeklerin sayısı oldukça fazla.

Her şeyin olduğu gibi köpeklerin de yavrusunun ayrı bir sevimli olduğunu söylemek lazım. Neredeyse istedikleri her şeyi bizlere yaptırma gücüne sahip olan masum surat ifadeleriyle, onlara karşı koymak çok da mümkün olmayabiliyor. Peki, yavru köpeklerin bizlere daha tatlı gelmesinin sebebini hiç düşündünüz mü? Gelin konuyla ilgili yapılan bilimsel araştırmanın sonuçlarını birlikte inceleyelim.

Köpeklerin insanlara benzer yüz ifadeleri yapabilecek şekilde evcilleştiği belirlendi

Bu açıklamanın sonuçları, ben ve benim gibi köpek dostları olanları özellikle çok yakından ilgilendiriyor. Biri yavru olmak üzere, iki köpek sahibi olarak yavru köpeğimin tüm yaramazlıklarından sevimli surat ifadeleriyle kaçtığını söyleyebilirim. Aslına bakarsanız bunun gerçek sebebini hiçbir zaman oturup düşünmedim. Ancak şu an baktığımda, gerçekten de pek çoğumuz yavru köpeklere ayrı bir sempati duyuyoruz. Tabii yaramazlık yaptıkları zamanlar dışında. Bu kadar sempati duymamızın sebebini ise Duquesne Üniversitesi’nden bir araştırma grubu yanıtlamayı başardı. Ekip, bunun en büyük sebebinin onları evcilleştirmek için insanlar tarafından yapılan genetik değişiklikler olduğunu söylüyor.

Yapılan araştırma, bu genetik değişikliklerle köpeklerin surat kaslarının bizim sahip olduğumuz kaslara yakın bir seviyeye geldiğini gösteriyor. Bu esnek kasları sayesinde de kaşlarını yukarıya kaldırarak gözlerini daha büyük gösterebiliyorlar ve o dayanamadığımız surat ifadesini yapabiliyorlar. Özellikle bu kaslar yavru köpeklerde çok daha esnek olduğu için yüz ifadeleri çok daha belirgin olarak görülebiliyor. Üstelik sadece bu yüz ifadelerini de yapmakla kalmıyorlar, aynı zamanda insanları anlamakta da diğer canlılardan çok daha eşsiz yeteneklere sahipler. Bu da içgüdüsel olarak ruh halimizi anlayabildiklerini ve tepkilerini bu şekilde verebildiklerini gösteriyor.

Her ne kadar köpek dostlarımızla aramızdaki bağ uzun bir geçmişe dayanıyor olsa da insanların kendi isteklerine göre genetikleriyle oynadıkları dostlarımız her zaman ‘sevimli surat ifadeleri’ gibi güzel özelliklere sahip olmuyor. Buna, puglar ve buldogların nefes almakla ilgili sıkıntılar yaşaması ve pek çok ırkta görülen kalp rahatsızları örnek olarak gösterilebilir. Bununla birlikte, dostlarımızın özel durumlarını farkında olmak ve bazı küçük yaramazlıklarını görmezden gelebilmek de aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi.