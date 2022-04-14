Araştırma: Vegan Beslenen Köpeklerin Daha Sağlıklı Olabilir

Uzun süredir tartışma konusu olan köpeklerin vegan beslenmesi konusu, sonuçları yeni yayımlanan bir araştırmayla yeniden gündem olacak gibi duruyor. Araştırma, vegan beslenen köpeklerin geleneksel ya da çiğ etle beslenen köpeklerden daha sağlık olabileceğini gösterdi.

Evcil hayvanlara vegan beslenme tarzının uygulanması konusu uygunluğu ve etikliği açısından tartışılmaya devam ederken, pek çok kişi özellikle köpeklerin vegan beslenmemesi gerektiğini savunuyor. Fakat geçtiğimiz gün sonuçları yayımlanan yeni bir araştırma, bu konudaki tartışmaları yeniden alevlendirecek bir sonuca işaret etti.

2.536 köpeğin koruyucusuyla gerçekleştirilen çalışma, köpeklerin beslenme tarzı ve bunun sağlığa etkileri konusunda bağlantıları ortaya koydu. Çalışmadan çıkan sonuçlar, besleyici vegan beslenmenin geleneksel veya çiğ et bazlı diyetlerden daha sağlıklı olabileceğini öne sürdü.

İstatistikler, geleneksel beslenmenin en sağlıksız olduğunu gösterdi:

Winchester Üniversitesi’nden Andrew Knight ve ekip arkadaşlarının çalışması, köpeklerin koruyucularına köpeklerin kaç kez veterinere gittiği, tedavi ve ilaç bilgileri ve herhangi bir özel sağlık sorunu olup olmadığı gibi sorular yöneltti. Verilen cevapların istatistikler analizi, geleneksel beslenen köpeklerin çiğ et ya da vegan beslenme tarzıyla beslenen köpeklerden daha sağlıksız olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan ekip, istatistiklerin ötesinde çiğ etle beslenenlerin daha sağlıklı olduğu sonucunu engelleyen birkaç etmene de dikkat çekti. Çalışmada, çiğ et diyeti uygulayan köpeklerin, vegan diyeti uygulayan köpeklerden önemli derecede daha genç oldukları ve bunun da bu köpeklerin sağlıklı görünmelerini sağlayabileceği ifade edildi.

Çalışma, ekibe göre bugüne kadar bu konuda yapılan en büyük araştırma oldu. Araştırmacılar, hem yeni hem de daha önceki araştırmalar ışığında vegan beslenme tarzının gerçekten de daha sağlıklı bir seçim olabileceğini öne sürdü. Fakat yine de tartışmaların sonlanması için vegan ve et bazlı diyetlerin geleneksel beslenmeye göre daha sağlıklı olup olmadığını doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuyor.