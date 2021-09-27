Yemeksepeti İçin 'Boykot' Başlatıldı: İşte Detaylar

Tüketici Birliği Federasyonu, Yemeksepeti yönetiminin çalışanların sendikalaşmasını önlemek amacıyla bazı girişimlerde bulunduğunu iddia etti. Yemeksepeti'nden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, sosyal medyada "#yemeksepetiboykot" paylaşımları yapılmaya başlandı.

Türkiye'nin en popüler yemek sipariş platformlarından Yemeksepeti, dikkat çeken bir olayla gündemde. İddialara göre platform, çalışanlarının sendikalaşmasının önüne geçmek için bazı çalışmalar yürüttü. Şirket tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken sosyal medya, "#yemeksepetiboykot" etiketli paylaşımlarla dolup taşmış durumda.

Yemeksepeti ile ilgili iddiaların kaynağı, Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz. Bir grup çalışan ve bazı sendikalarla toplanarak bir gösteri gerçekleştiren Tüketici Birliği Federasyonu, şirketin sendikalaşmayı engellemek için işyeri kodunu değiştirdiğini, çalışanların farklı işyerlerine kaydırıldığını ve hatta işten çıkarma yoluna gittiğini iddia ediyor. 2.000 civarı Yemeksepeti çalışanının bu durumdan doğrudan etkilendiği, toplamda ise 6.000 kişinin sendikalaşmasının önünün kesilmek istendiği ifade ediliyor.

Yemeksepeti ile Tüketici Birliği Federasyonu arasında iletişim kurulamadı

Mehmet Bülent Deniz tarafından yapılan açıklamalarda; "Nakliyat-İş Sendikası yetkilileri tarafından; Adı geçen firmada çalışan yaklaşık 2000 civarında taşıma işçisinin sendikaya üye oldukları, ancak firmanın sendikal örgütlenmenin önünü kesmek amacıyla işyeri kodunu değiştirdiği, çok sayıda işçinin muvazaalı şekilde aynı adreslerde kurulan yeni işyerlerine aktarıldığı, sendikal örgütlenme çalışmalarını yürüten emekçilerin işten atıldıkları, işyeri kodunun usulsüz işlemlerle değiştirildiği, başta İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Eskişehir, Konya’da yaklaşık altı bin civarında emekçinin demokratik haklarının ellerinden alınmak istendiği bilgisi verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Deniz, "Salgın döneminin görünmeyen kahramanlarının sendika hakkı engellenemez." diyerek Yemeksepeti'ne sert çıktı.

Tüketici Birliği Federasyonu tarafından ortaya atılan iddialar bunlarla sınırlı değil. Federasyon, konuyla ilgili olarak Yemeksepeti ile görüşmek istendiğini ancak bu talebin görmezden gelindiğini belirtiyor. Bu yüzden de şirkete karşı boykot başlattıklarını ifade eden yetkililer, Yemeksepeti'nin olumsuz tutumu sona erene kadar platformun kullanılmamasını istediler.

Yemeksepeti, şu an için konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak bu açıklama geldiğinde, sizleri bilgilendirmeye devam ediyor olacağız...