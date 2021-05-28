Bloomberg'de yer alan bir habere göre Apple, yeni AirPods Pro modelini 2022'de duyuracak ve yeni model, fitness takibi özelliği ile gelecek. Yeni AirPods ise bu yıl içinde duyurulacak.

Apple, tam kablosuz kulaklık pazarının lideri olmasına rağmen AirPods modelini Mart 2019, AirPods Pro modelini ise Ekim 2019'dan bu yana güncellemedi. Apple ürünleriyle ilgili tutarlı haberleriyle bilinen Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, önümüzdeki bir yıl içinde her iki kulaklık modelinin de yeni versiyonlarını duyuracak.

Gurman'ın açıklamalarına göre yeni AirPods, mevcut AirPods Pro modeline benzer bir tasarım güncellemesi alacak ve daha kısa bir sap kısmına sahip olacak. Habere göre Apple, yeni nesil AirPods'u bu yılın içinde duyuracak ki bu duyurunun iPhone 13 lansmanında gerçekleşmesi son derece olası.

Apple'ın üst seviye tam kablosuz kulaklıkları olan AirPods Pro'nun yeni versiyonu ise 2022 yılında duyurulacak. Gurman, yeni nesil AirPods Pro'nun tasarımında herhangi bir değişiklik olup olmayacağını belirtmese de Apple'ın yeni ANC destekli tam kablosuz kulak içi kulaklıklarının birer hareket sensörü ile geleceğini ve fitness takibi özelliğine sahip olacağını söyledi.

Aslına bakacak olursak şu ana kadar ortaya çıkan söylentiler, yeni nesil AirPods Pro'nun bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini öne sürüyordu. Dolayısı ile Gurman'ın açıklamalarının söylentilerle çelişkili olduğunu ifade edebiliriz. Bununla birlikte Gurman, Apple'ın AirPods ve AirPods Max için daha fazla renk seçeneği sunabileceğini de dile getirdi.