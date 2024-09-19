Bir içerik üreticisi, yeni Battlefield oyununun nerede geçeceğini tespit etmiş gibi görünüyor. Eğer iddia doğru çıkarsa yeni oyun, alıştığımızın dışında bir hikâyeye sahip olacak diyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, video oyun dünyasının önemli isimlerinden Electronic Arts'ın (EA) yeni Battlefield oyununu "duyurduğundan" bahsetmiştik. Tırnak içine alıyoruz çünkü bu tam anlamıyla bir duyuru değildi.

EA, yeni Battlefield oyununun duyurusu kapsamında bir görsel paylaşmıştı. Bu görseli dikkatle inceleyen hayranlar, oyunun nerede geçeceğine ilişkin önemli bir ipucu yakaladılar.

EA'nın paylaştığı Battlefield görseli şöyleydi

Yukarıdaki görüntüyü dikkatle inceleyecek olursanız oyunun en azından bir bölümünün, bir sahil kasabasında geçeceğini görebilirsiniz. İşte bu görüntüyü detaylıca inceleyen "TacticalBrit" isimli içerik üreticisi, oyunun nerede geçeceğini tespit etmeyi başarmış durumda.

Yeni Battlefield oyunu, Cebelitarık Boğazı'nda geçecek

TacticalBrit tarafından yapılan incelemeye göre yeni Battlefield oyununun en azından bir bölümü, Avrupa ile Afrika'yı birbirine bağlayan Cebelitarık Boğazı'nda geçecek. Yukarıdaki görüntüyü paylaşan TacticalBrit, bundan yüzde 80 oranında emin olduğunu söylüyor ki bu konuda haksız diyemeyiz. Yaptığı tespitler, gerçekten de doğru gibi görünüyor...