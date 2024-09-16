Electronic Arts'ın 17 Eylül'de gerçekleştireceği yatırımcı günü öncesinde yeni Battlefield oyununun ilk konsept görseli paylaşıldı.

Son çıkan Battlefield oyunlarında oyunseverler 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve yakın gelecekte savaş meydanlarına çıkmıştı. Yeni Battlefield oyununun ilk resmî konsept görseli paylaşılırken, yeni oyunla birlikte oyun modern zamanlara ve bir anlamda da köklerine dönüş yapacak.

EA tarafı görseli paylaşmasına rağmen detayları paylaşmaktan uzak durdu. Öyle ki konsept görselde gördüğümüz şehrin hangisi olduğunu bile açıklamadılar. Yine de konsept görselinin Avrupa'nın kıyı şehirlerini andırdığını söylemek mümkün. Ayrıca gemiler arasında ya da helikopterlerde de savaşabilmek mümkün olacak gibi duruyor. Oyunda yangınlar çıkması gibi olaylar ve gri temaları, oyunun Battlefield 4 zamanına dönebileceğini gösteriyor.

Kökenlere dönüş

Respawn'ın başındaki isim olan Vince Zampella, oyunun köklere döneceğine işaret ederken, "Yani, Battlefield'in zirvesine ya da en iyi dönemine bakarsanız, bu Battlefield 3... Battlefield 4 dönemidir, her şeyin modern olduğu zamanlar. Ve bence Battlefield'in özüne dönmemiz ve bunu inanılmaz bir şekilde yapmamız gerekiyor, ardından nereye gideceğini göreceğiz. Ama bana göre Battlefield'in zirvesi, Battlefield 3 ve 4 zamanlarıdır. Oyuncular için, benim için, hatta ekipler için bu nostaljik bir şey. O dönemler adeta altın çağ idi... Gerçi 1942'yi de unutmamak gerektiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Zampella ayrıca 128 oyuncudan hoşlanmayan oyuncuları sevindirecek bir açıklamada da bulundu ve "yoğun, gerçekten iyi, oyun alanları iyi tasarlanmış" bir oyunu tercih edeceğini ifade etti. Bu da oyunun yeniden haritaları 64 kişiyle sınırlandırabileceğine işaret ediyor.