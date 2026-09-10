BMW, yeni 7 Serisi lüks sedan otomobillerini resmen Türkiye'ye getirdi. Hem elektrikli hem içten yanmalı versiyonlar sunuluyor.

BMW’nin en üst seviyedeki en lüks ve konforlu modeli 7 Serisi, geçtiğimiz bahar aylarında resmen tanıtılmıştı. Şimdi ise bu otomobille alakalı ülkemizi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Yeni BMW 7 Serisi, resmen Türkiye’de satışa sunuldu.

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Marka, yeni seride hem geleneksel içten yanmalı motor tutkunlarına hem de tamamen elektrikli mobiliteyi tercih edenlere hitap eden üç farklı versiyon sunuyor. Ürün gamı benzinli mild hibrit motorlu BMW 740 xDrive ile başlarken, tamamen elektrikli kanatta BMW i7 60 xDrive ve serinin tepe noktası BMW i7 M70 xDrive modelleri yer alıyor.

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BMW 740 xDrive özellikleri ve fiyatı

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Serinin içten yanmalı motor seçeneği olan BMW 740 xDrive, kaputunun altında 3.0 litrelik mild hibrit benzinli bir üniteyle geliyor. Bu motor toplamda 400 beygir güç ve 580 Nm tork üreterek sürücüsüne yüksek bir sürüş dinamiği vaat ediyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle (xDrive) donatılan otomobil, 0’dan 100 km/s hıza sadece 5,1 saniyede ulaşırken maksimum 250 km/s hız yapabiliyor.

BMW 740 xDrive Türkiye’de iki farklı donanım paketiyle satılıyor. Daha konfor odaklı ve şık hatlara sahip Pure Excellence tasarım paketi 21.526.200 TL liste fiyatıyla sunulurken, sportif detayların ön plana çıktığı M Excellence paketi ise 22.966.800 TL’lik etikete sahip.

BMW i7 60 xDrive özellikleri ve fiyatı

Tamamen elektrikli sürüş deneyimi arayanlar için geliştirilen BMW i7 60 xDrive, toplamda 544 beygir güç ve 745 Nm tork üreten çift elektrik motoruyla geliyor. Otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniye gibi kısa bir sürede tamamlama kabiliyetine sahip. Modelin bünyesinde yer alan 112,5 kWh net kapasiteli dev batarya, WLTP standartlarına göre kullanıma bağlı olarak 608 ile 727 kilometre arasında değişen etkileyici bir sürüş menzili sunuyor.

i7 60 xDrive hızlı şarj tarafında 250 kW DC şarj desteğine sahip. Bu sayede uygun bir hızlı şarj istasyonunda batarya doluluk oranı %10'dan %80 seviyesine yalnızca 28 dakikada ulaştırılabiliyor. Fiyatlandırma tarafında ise BMW i7 60 xDrive Pure Excellence paketiyle 14.370.400 TL, M Excellence paketiyle ise 15.136.900 TL fiyat etiketiyle alıcı bekliyor.

Serinin zirvesi BMW i7 M70 xDrive özellikleri ve fiyatı

Serinin en güçlü ve en hızlı seçeneği ise performans odaklı BMW i7 M70 xDrive. Tamamen elektrikli altyapıya sahip bu canavar, tam 680 beygir güç ve 1.015 Nm gibi muazzam bir tork üretiyor. Bu yüksek güç sayesinde devasa sedan, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,8 saniyede çıkarak spor otomobillere taş çıkartıyor ve maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor.

112,4 kWh kapasiteli bataryadan beslenen i7 M70 xDrive, WLTP ölçümlerine göre sürücüsüne 601 ile 686 kilometre arasında menzil sağlıyor. BMW'nin elektrikli amiral gemisinin tepe versiyonu olan bu model, Türkiye’de 16.000.000 TL satış fiyatıyla pazara giriş yapıyor.