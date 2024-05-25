9 Haziran'da duyurulacak Call of Duty: Black Ops 6 ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Oyunun fiyatı, konusu ve hangi konsollarda oynanabileceği gün yüzüne çıkmış durumda.

Video oyun dünyasının son dönemlerdeki bir numaralı gündem maddesi olan Call of Duty: Black Ops 6 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Farklı farklı kaynaklardan, 9 Haziran'da resmen duyurulacak oyunla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Reddit'te yapılan bir paylaşım, Call of Duty: Black Ops 6'nın fiyatını ve hangi konsollarda bulunacağını ortaya koydu. Insider Gaming'in doğrulatabildiği bilgilere göre yeni oyun, şaşırtıcı olmayan bir şekilde 69,99 dolar karşılığında satın alınabilecek.

Call of Duty: Black Ops 6, yeni nesil konsolların tümünde oynanabilecek

Sızdırılan bir görüntüye göre Activision'ın yaklaşmakta olan yeni oyunu, yeni nesil konsolların tamamında oynanabilecek. Yani PlayStation 5 ile Xbox Series X/S, bu oyun için ideal ürünler olacak. Ayrıca oyunun PlayStation 4 sürümü de bulunacak. PC için de yayımlanacak oyun, bazı kaynaklara göre Xbox One için de destek verecek.

11 Eylül saldırılarını konu edinebilir!

Daha önce ortaya çıkan bilgilerde, bu oyunun hikâye modunda Körfez Savaşı'nın işleneceği iddia edilmişti. Video oyun dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Dom Lucre ise dikkat çeken bir çıkış yaptı. Lucre'nin iddiasına göre Call of Duty: Black Ops 6'da, 11 Eylül saldırıları ile ilgili bir bölüm de bulunacak.