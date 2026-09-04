Yenilenen Jeep Avenger Türkiye'de satışa sunuldu. İşte fiyatı ve özellikleri.

Otomobil devi Jeep’in en sevilen modellerinden biri şüphesiz Avenger’dir. Şimdi ise bu model ile alakalı ülkemizdeki kullanıcıları çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Marka, yenilenen Avenger’ı resmen Türkiye’ye getirdi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Peki hem tasarımsal hem teknik açıdan önemli güncellemeler alan yeni Avenger ülkemizde ne kadar fiyattan satılıyor? Nasıl özelliklere sahip? Yeni Avenger ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni Jeep Avenger Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı Lansmana özel fiyatı Avenger %100 elektrikli 4x2 Summit 2.425.000 TL 2.305.000 TL Avenger e-Hybrid 4x2 Summit 2.589.000 TL 2.339.550 TL Avenger 4XE 4x4 Overland 3.000.000 TL 2.880.000 TL

Yeni Jeep Avenger neler sunuyor?

Yeni Jeep Avenger, markanın geleneksel tasarım anlayışını modernize edilen detaylarla bir üst seviyeye taşıyor. Aracın imza niteliğindeki 7’li ön ızgarası artık LED aydınlatmayla desteklenerek hem gece görünürlüğü artırılmış hem de Yeni Compass modeline benzer bir görsel bağ kurulmuş. Ön bölümde yer alan yeni LED Matrix farlar ise trafik koşullarına ve aracın hızına göre otomatik ayarlama yaparak viraj ve yol kenarı aydınlatmasını optimize ediyor. Tasarımı tamamlayan unsurlar arasında yeni jant seçeneklerinin yanı sıra doğadan ilham alan Orman Yeşili ve Bambu Yeşili renk alternatifleri yer alıyor.

Avenger ailesi Türkiye'de üç farklı motor ve çekiş seçeneğiyle yer alıyor. 100 Elektrikli Summit versiyonu b vaat ediyor. Isı pompasının standart olduğu bu modelde 100 kW DC hızlı şarj ve 11 kW AC şarj desteği yer alıyor. e-Hybrid Summit seçeneği ise 110 beygir sistem gücüne sahip. 48V hibrit altyapısında Miller çevrimli motor ve 6 ileri çift kavramalı şanzımana entegre elektrik motoru bulunuyor. 4xe Overland ise 145 beygir sistem gücü sunan dört tekerlekten çekiş mimarisine sahip. Arka tekerleklere 1.900 Nm'ye kadar tork aktarabilen araç 210 mm yerden yükseklik, derece yaklaşma ve 35 derece uzaklaşma açılarıyla dikkat çekiyor.

Kabin teknolojisinde 10,25 inçlik dokunmatik medya ekranı ve 10,25 inçlik tam dijital gösterge paneli standart olarak geliyor. Sistem; kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz yazılım güncelleme desteğine sahip. Aracın bagaj hacmi 380 litreye kadar çıkarken, 1 metre genişliğindeki arka kapı açıklığı ve 730 mm yükleme eşiği kullanım kolaylığı sağlıyor.