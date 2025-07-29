MG'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve çok yakında lansman yapacak olan yeni MG4 modelinin tasarımı ve özellikleri belli oldu. Otomobil, eylül ayı gibi küresel pazarlara açılacak.

Türkiye'de de çok sevilen ve en ucuzlardan biri olması nedeniyle en çok tercih edilen elektrikli otomobillerden olan MG4, çok yakında yenilenecek. İlk aşamada Çin pazarına sunulacak yeni MG4, ilerleyen dönemlerde ise küresel pazara açılacak. Bu bağlamda; an itibarıyla Çin'deki bayilere ulaşan otomobilin tasarımı da gün yüzüne çıkmış durumda.

Hâlihazırda satılmakta olan MG4, sert hatları ile öne çıkıyordu. Yenilenen MG4'te bu durum büyük ölçüde değişecek. Tesla Model Y'nin eski versiyonunu andıran bir silüete sahip olacak otomobil, aydınlatmalı logosu ile dikkat çekecek. 4.395 mm uzunluğunda, 1.842 mm genişliğinde ve 1.551 mm yüksekliğinde olacak yeni MG4, eskisine kıyasla daha büyük olacak. Tabii bunun doğal bir sonucu olarak dingil mesafesi de arttı ve iç kısımda da daha büyük alan sunulacak.

Karşınızda yenilenen MG4

Yeni MG4'ün iç tasarımı da hiç fena görünmeyecek. Şık ve modern tasarım, yeni nesil işlevsel özelliklerle donatılmış durumda. Ambiyans aydınlatma ve deri kaplama gibi özelliklerin yanı sıra OPPO ile de bir anlaşma yapan MG, yeni otomobilinde akıllı kokpit sunacak. Bu akıllı kokpit, akıllı telefonlar için daha iyi entegrasyon anlamına geliyor.

MG4 resmî olarak tanıtılmadı ancak bu otomobilin motor özellikleri çoktan açıklandı. Yenilenen MG4, mevcut modelde olduğu gibi yine arkadan itişli bir yapıda olacak. 120 kW güç üreten elektrik motoruyla, 537 kilometreye ulaşan menzil sunulacak. Yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar 20 dakikada şarj edilebilecek otomobil, MG için bir ilke de imza atacak. Şirket, ilk kez yenilenen MG4'te yarı katı hâl batarya teknolojisi kullanacak.

MG4'ün Çin'deki resmî satışları, 5 Ağustos itibarıyla başlayacak. Otomobilin küresel pazara açılması ise eylül ayını bulacak. Fiyatına ilişkin herhangi bir açıklamanın yapılmadığı otomobil, başta Türkiye olmak üzere pek çok pazarda büyük ilgi görecek diyebiliriz.