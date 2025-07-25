Renault Türkiye, geçtiğimiz gün yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Hâlihazırda çok sevilen bu üç önemli modelimizin tercih edilirliğinin daha da artacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

24 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi, ülkemizde satışa sunulan neredeyse tüm otomobil modellerini etkiledi. Bazı modellerde 100 bin TL’yi bulan indirimler görülürken özellikle üst segment modellerde milyonlar TL zam gördük. Renault’un ÖTV düzenlemesi sonrası güncel fiyat listesini aşağıdaki içeriğimizden inceleyebilirsiniz:

Renault Türkiye’nin ÖTV düzenlemesi sonrası açıklaması şu şekilde oldu:

24 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV güncellemeleri ile Renault’nun Türkiye’de üretilen güçlü modelleri Clio, Megane Sedan ve Duster’da önemli fiyat avantajları sunuluyor. Clio modeli, yüzde 80’den yüzde 75 ÖTV dilimine geçerek 50.000 TL’ye varan indirimle satışlarına devam ediyor. Megane Sedan modelinin benzinli versiyonlarında da yüzde 80’den yüzde 75 ÖTV dilimine geçilmesiyle birlikte 70.000 TL’ye varan indirim sağlanıyor. Duster’ın Evolution Eco-G versiyonu ise yüzde 80’den yüzde 75 ÖTV dilimine geçerek 46.000 TL tutarında fiyat indirimi ile kullanıcılarıyla buluşuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş ise “Türkiye’nin severek kullandığı ve en çok tercih ettiği modellerimiz yerli üretim avantajı ve son ÖTV düzenlemesi ile tüketicisine uygun fiyat skalası sunuyor. Hâlihazırda çok sevilen bu üç önemli modelimizin tercih edilirliğinin daha da artacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.