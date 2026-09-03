Dizel motorla sunulacak yeni Mitsubishi Pajero resmen tanıtıldı.

Otomotiv dünyasının köklü efsanelerinden Mitsubishi Pajero, markanın yeni küresel amiral gemisi olarak resmen tanıtıldı. Doğrudan Toyota Land Cruiser 250 Serisi’nin karşısına konumlandırılan model hem tasarımı hem de teknik detaylarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir model olarak geliyor.

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Araçta 4.920 mm uzunluğu ve 2.870 mm aks mesafesiyle heybetli bir tasarım görüyoruz. Tasarım tarafında dik ve köşeli hatlar benimsenirken, T formundaki LED aydınlatmalar, kalın koruma plakaları, kaslı çamurluklar ve Pajero yazılı yan ızgaralar aracın sert karakterini öne çıkarıyor.

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Karşınızda Mitsubishi Pajero

Model, L200’ün merdiven tipi şasisini temel alan özel bir altyapıyla sunulacak. Ön tarafta bağımsız çift salıncaklı, arka tarafta ise 5 kollu rijit aks içeren bu süspansiyon mimarisinin ayarları, Mitsubishi’nin yıllara dayanan Dakar Rallisi deneyimlerinden faydalanılarak geliştirildi. Araç sürücüsüne 230 mm yerden yükseklik sunarken; 30.4 derece yaklaşma, 22.6 derece tepe ve 25.8 derece uzaklaşma açılarıyla zorlu arazi şartlarına tam uyum sağlıyor.

Kaputun altına baktığımızda değişken geometriye sahip tek turbolu 2.4 litrelik dizel motorla karşılaşıyoruz. Bu motor, 480 Nm tork üretiyor ve yeni geliştirilen 8 ileri otomatik şanzıman ile eşleştiriliyor. Sürüş dinamiğini artırmak adına Aktif Yalpalama Kontrolü (AYC) ve 7 farklı arazi moduna sahip Super-All Wheel Control (S-AWC) dört tekerlekten çekiş sistemi araçta standart olarak sunuluyor.

İç mekâna gelecek olursak lüks bir yaşam alanıyla karşılaşıyoruz. Üç sıra koltuk düzeni sayesinde 7 kişiye kadar oturma kapasitesi sunan kabinde yumuşak dokulu malzemeler, deri döşemeler ve siyah detaylar tercih edilmiş. Üst donanım paketlerinde tek bir panel içerisine entegre edilen çift 14.3 inçlik ekran bulunurken, giriş seviyesinde bu büyüklük 12.3 inç olarak belirlenmiş.

Tayland’da üretilecek yeni Mitsubishi Pajero, Mart 2027'ye kadar Tayland, Japonya ve Avustralya pazarlarında satışa çıkacak.