2022 yılındaki zam fırtınası devam ediyor. Son dakika haberiyle birlikte akaryakıt ürünlerinden motorine 52 kuruş zam geldiği öğrenildi. Twitter’dan duruma dair vatandaşlardan birçok tepki geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) gece vakti yaptığı açıklamayla birlikte akaryakıt ürünlerinden motorine 52 kuruş zam geldiği öğrenildi. En son akaryakıt zammı bu yıl başında motorinde 1,29, benzinde 0,61 ve LPG’de 0,78 TL şeklinde belirlenmişti.

18 Ocak tarihinde gece vakti yapılan duyuruda yine zam geldiği öğrenildi. Açıklamaya göre motorine gelen 52 kuruşluk zam pompaya da yansıyacak ve 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İşte bu gece gelen motorin zammına Twitter’dan gelen tepkiler:

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