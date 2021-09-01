Yeni PS5 Modeli, Orijinalinden Daha Sıcak Çalışıyor

Geçtiğimiz hafta Sony'nin yeni PlayStation 5 modeli Avustralya pazarında görülmüştü. Orijinalinden yaklaşık 300 gram daha hafif olan bu yeni modelde tek farkın ağırlık olduğu düşünülüyordu. Fakat YouTuber Austin Evans'ın bulduğu değişiklik, yeni konsolun öncekinden kötü olabileceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta, fazlaca sevilen PlayStation 5 konsolunun yeni versiyonu Avustralya pazarında görülmüştü. İlk modelden 300 gram kadar daha hafif olan bu model için Sony, soğutma bölümündeki bazı gereksiz parçaların konsolun içinden çıkarıldığını söylese de meraklı kullanıcılardan olan YouTuber Austin Evans, nelerden feragat edilip 300 gram tasarruf edildiğini ortaya çıkarmak üzere kolları sıvadı.

Yeni modeli satın alıp orijinaliyle kıyaslayan Evans, Sony’nin bahsettiği soğutma bölümünü inceledi ve buradaki sıcaklık değerlerini karşılaştırdı. Burada Evans’ın gözüne batan ilk detay, daha küçük boyutlarda bir soğutma oldu. Sıcaklıkları karşılaştıran Evans’ın testine göre yeni revize edilmiş PlayStation 5, orijinaline göre daha sıcak çalışıyor.

Evans, hava çıkışlarındaki sıcaklığı karşılaştırdı, sistem sıcaklığını değil:

Evans, yaptığı testte iki modelin de hava çıkışlarındaki sıcaklık değerlerini karşılaştırdı. Burada insanların kafasını karıştıran bir konu bulunuyor. Test, sadece hava çıkışlarını temel aldığından insanlar, ya yeni PlayStation 5’in daha sıcak çalıştığını ve dolayısıyla daha çok sıcak hava oluştuğunu ya da yeni PlayStation 5’in havayı dışarı atmada önceki modele göre daha verimli olduğunu düşünüyordu.

Bu durum hakkında Evans, daha az ısı borusunun daha iyi bir soğutma sağlama imkanı olmadığını söyledi. Buna ek olarak bilgisayar üzerinden örnek veren Evans, işlemci için kullanılan bir soğutucuyu çıkarıp daha küçüğü takıldığında -küçük soğutucu ısıyla daha zor baş edeceğinden- sistem sıcaklığının artacağını ve bu durumun yaptığı testle aynı yere vardığını belirtti. Yapılan testte, ilk modelle yeni model arasındaki sıcaklık farkının 5 santigrat derece olduğu görülmüştü.