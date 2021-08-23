‘Yeni’ PlayStation 5 Modeli Satışa Sunuldu: Farkı Ne?

Sony, Avustralya pazarında PlayStation 5'in yeni bir modelini satmaya başladı. Teknik ve tasarım özellikleri açısından orijinal model ile aynı olan konsol, buna karşın 300 gram daha hafif ve el ile açılmaya izin veren vidalar içeriyor. Sony'nin neden böyle bir değişiklik yaptığı ise bilinmiyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz yıl duyurduğu yeni oyun konsolu PlayStation 5'in yeni bir modelini, Avustralya'da piyasaya sürdü. Diğer ülkelere "CFI-1000" koduyla ulaştırılan ancak Avustralya'ya "CFI-1102A" koduyla satışa sunulan yeni modeller, orijinal PlayStation 5'ten bazı ufak değişikliklerle ayrılıyorlar.

Avustralya merkezli Press Start isimli bir internet sitesi tarafından keşfedilen yeni PlayStation 5 modeli, konsolun orijinal versiyonundan 300 gram daha hafif. Ancak Sony, bu hafifliği neye borçlu olduğuna dair bir açıklama yapmadı. CFI-1102A'yı CFI-1000'den ayıran temel fark ise yeni modelde kullanılan vidalar. Öyle ki Avustralya'daki oyun tutkunları, PlayStation 5'lerinin içini açmak için tornavida kullanmak zorunda olmayacaklar.

Yeni PlayStation 5'in vidaları böyle görünüyor

*Sol tarafta yer alan vida, CFI-1102A'ya aittir.

Sony, PlayStation 5'in içini açmak isteyen oyuncuların, tornavida kullanmalarını zorunlu tutuyordu. Daha doğrusu, yukarıdaki fotoğrafın sağ tarafında görülen vidayı el ile açmak mümkün değildi. Ancak CFI-1102A kodlu yeni model, konsolun vidalarını soldaki versiyon ile değiştiriyor. Bu da oyuncuların, PlayStation 5'ini açmak için tornavida kullanmak zorunda olmayacaklarını gözler önüne seriyor.

Press Start tarafından servis edilen bilgilere baktığımızda, yeni model ile orijinal model arasında teknik açıdan bir fark olmadığını görüyoruz. Ayrıca modeller arasında herhangi bir tasarım farkı da söz konusu değil. Sony'nin Avustralya için neden böyle bir karar aldığı bilinmezken, bu modelin Avustralya'ya özel mi olacağı yoksa diğer ülkelere de mi gönderileceği konusu da şimdilik net değil.