Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerle ilgili dikkat çeken bir karar almış olabilir. İddialara göre şirket, yeni saatlerinde dairesel tasarım yerine dörtgen tasarım kullanacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Konuya aşina kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket, Galaxy Watch serisi akıllı saatlerinde radikal bir değişiklik yapacak. Eğer iddialar gerçekleşirse Samsung'un gelecekte piyasaya süreceği akıllı saatler, dairesel tasarım dilini benimsemeyecek. Şirket, yıllar önce kullandığı dörtgen tasarımlara geri dönecek.

Samsung, piyasaya sürdüğü ilk akıllı saatlerde dörtgen tasarımlar tercih ediyordu. Bu durum, 2013 senesinde piyasaya sürülen Galaxy Gear S2 modeli ile değişti. Şirket o günden beri akıllı saat ve bilekliklerinde genel olarak dairesel tasarım tercih etti. İşte bu durum, çok yakında değişecek gibi görünüyor.

Dörtgen tasarıma geçişin tarihi belli değil

Haber kaynağımızın açıklamasına göre Galaxy Watch serisinde ne zaman dörtgen tasarıma geçiş yapılacağı şimdilik belli değil. Şirket, bu yıl piyasaya süreceğine inanılan Galaxy Watch 7 serisi ile dörtgen tasarıma geçiş yapabilir. Ancak birkaç yıl beklemeyi de tercih edebilir. Bunun netleşmesi için yeni sızıntı ve resmî açıklamalara ihtiyacımız var.

Samsung'un böyle bir adım atması, şirketin akıllı saatlerini Apple Watch serisine yakınlaştırmış olacak. Böyle bir durumda tüketicilerin nasıl bir tavır takınacaklarını ise zamanla göreceğiz.