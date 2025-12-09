Tümü Webekno
Yeni Şarj İstasyonu Yönetmeliği Açıklandı: Her İsteyen Otomobilini %100'e Kadar Şarj Edemeyecek

Elektrikli otomobil şarj hizmetlerine yönelik yeni yönetmelik taslağı ile sektörde ciddi değişiklikler yaşanması gündemde. Peki ne gibi değişiklikler göreceğiz?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elektrikli otomobil şarj hizmetlerine yönelik yeni yönetmelik taslağı, sektörde köklü değişiklikler getiriyor. Şarj ağı lisansı almak isteyen işletmeler artık en az 150 şarj soketi kurmak zorunda olacak ve bunun en az %5’i DC hızlı şarj, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ise bu oran %50 olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca şarj ağlarının en az 10 ilçede faaliyet göstermesi şart koşuluyor. Lokasyona ve zamana göre indirimli tarife uygulanabilecek. Yoğun saatlerde ise batarya doluluğu %85’i geçen kullanıcıların şarj işlemleri önceden bildirilerek sonlandırılabilecek.

Kullanıcılara yönelik ne gibi düzenlemeler olacak?

2

Yeni düzenlemeyle kullanıcı dostu ödeme seçenekleri de geliyor. Otoyol ve devlet yollarında kurulacak yeni DC ünitelerden en az birinde kredi/banka kartı ya da nakit ödeme imkânı sunulacak. Aynı lokasyonda birden fazla şarj ağı işletmecisinin faaliyet göstermesine tam izin verilirken, şarj ağı tanımına mobil şarj istasyonları da dahil ediliyor. Ayrıca yazılım sistemlerinde ISO 27001 zorunlu hâle geliyor ve akıllı sayaç uyumluluğu şart koşuluyor.

Mobil şarj üniteleriyle verilen yol yardımı hizmetleri için artık lisans gerekmeyecek, bu da acil durumlarda daha hızlı erişim sağlayacak. Şarj ağı işletmecilerinin tüm tarifeleri, rezervasyon ücretleri ve işgaliye bedelleri de artık internet sitelerinde şeffaf şekilde yayımlanacak.

Taslak halindeki bu düzenlemeye ilişkin görüşler, 26 Aralık 2025 tarihine kadar EPDK’ya e-posta yoluyla iletilebilecek. İlgililer, Taslak Yönetmelik hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak [email protected] e-posta adresine ve/veya yazılı olarak Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığına gönderebilecekler.

Elektrikli Araba

