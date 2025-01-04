Tesla Model Y Juniper'ın özellikleri ve fiyat bilgisi ortaya çıktı. 650 kilometre menzil, aerodinamik tasarım ve şık renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Yeni Tesla Model Y Juniper'ın özellikleri ve fiyat bilgisi ortaya çıktı. Tesla, 2025 yılına yeni Model Y Juniper ile güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Yeni Tesla Model Y Juniper, 650 kilometreye kadar ulaşan menziliyle markanın en uzun menzilli SUV modeli olmaya aday. Model Y Juniper, Tesla'nın ileri teknoloji batarya sistemini gözler önüne seriyor.

Yeni Tesla Model Y Juniper fiyatı ve özellikleri

650 kilometre menzil, özellikle uzun yolculuklar yapan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor olacak. Aracın aerodinamik yapısı ürüş performansını iyileştirirken modern tasarımı ile de estetik anlamda da üst düzey bir deneyim sunuyor olacak. Tesla, Model Y Juniper ile hem işlevselliği hem de görseli açısıdan kullanıcıları memnun etmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Altın metalik renk seçeneğiyle dikkat çeken yeni Model Y, fiyat seçenekleriyle de farklı kullanıcı gruplarına hitap ediyor. Long Range Rear-Wheel Drive versiyonu 46.990 dolar, Long Range All-Wheel Drive versiyonu 49.990 dolar, Performance All-Wheel Drive versiyonu ise 54.490 dolar fiyat etiketine sahip. Bu fiyatlarla Tesla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor. Ayrıca 0’dan 100 kilometreye 5.5 saniye gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor, maksimum hızı ise 217 km/s.