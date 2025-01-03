ABD'de bir Tesla Cybertruck, alevlere teslim oldu. Aracın neden yandığı şimdilik bilinmezken bataryadan şüphe ediliyor. Zira Tesla Cybertruck, birkaç hafta önce batarya sorunları ile gündeme gelmişti.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD'de yaşanan dikkat çekici bir olaya değinmiştik. Bir Tesla Cybertruck, Donald Trump'a ait bir otelin önünde patlatılmıştı. Bugün yine benzer bir gelişme ile karşınızdayız. Ancak bu kez yaşanan olay bir terör saldırısı değil.

ABD'nin Atlanta kendinde Tesla bayisinde bekleyen bir Cybertruck, durduğu yerde alevlere teslim oldu. Yapılan incelemelerde, olayın büyük olasılıkla bataryadan kaynaklandığı anlaşıldı. Araçtan geriye neredeyse hiçbir şey kalmamış olması, olayın vehametini anlatmaya yetiyordu.

Yanan Tesla Cybertruck'ın son hâli

Tesla Cybertruck, geçtiğimiz haftalarda önemli bir batarya sorunu ile gündeme gelmişti. Hatta Tesla, bundan kaynaklı olarak bazı Cybertruck'ların bataryalarını değiştirmeye başladı. Atlanta'da yaşanan olayın bu sorunla ilişkili olup olmadığı şimdilik bilinmiyor. Tesla'nın gerçekleştireceği soruşturma, olayın aydınlanmasını sağlayacaktır.

Burada size aktarmamız gereken bir husus var. Evet, elektrikli otomobiller bataryaları nedeniyle yangın riski yaşıyorlar. Ancak bu demek değil ki bu araçlar güvensiz. Yapılan araştırmalara göre fosil yakıtlı araçların herhangi bir sebepten ötürü yanmaları ihtimali ile bir elektrikli otomobilin batarya sebebiyle alevlere teslim olma olasılığı neredeyse aynı.