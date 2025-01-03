Tesla Cybertruck, Trabzon sokaklarında görüntülendi. Elektrikli araç sosyal medyada büyük ilgi gördü ve geniş yankı uyandırdı.

Tesla'nın ürettiği ve Türkiye'de henüz resmi olarak satışa sunulmayan Cybertruck, Trabzon’da sokaklarda görüldü. Ortahisar Meydanı'nda görülen bu elektrikli araç, bölge sakinlerinin ilgisini çekti.

Yurt dışı plakalı olan Cybertruck’ın sahibi, ABD’de ikamet eden iş insanı Yavuz İnan olarak öğrenildi. İnan’ın, Trabzon Uzungöl ve merkezde otelcilik, kafe ve restoran sektöründe faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Sosyal medyada da büyük ilgi gördü

Cybertruck, dikkat çekici tasarımıyla Trabzonluların ilgisini çekti. Aracı gören vatandaşlar, Cybertruck’ı cep telefonlarıyla fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarında paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kullanıcı, görüntülerle ilgili eğlenceli yorumlar yaptı. Sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. İşte bu yorumlardan bazıları:

Trabzon’da ilk kez görülen Tesla Cybertruck, dikkat çeken tasarımı ve tamamen elektrikli yapısıyla büyük ilgi gördü. Bölgedeki vatandaşlar, aracı uzun süre inceledi ve fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.