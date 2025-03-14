Yeni Volkswagen California, geniş iç hacmi, pop up tavanı ve entegre mutfak alanıyla kamp tutkunları için Türkiye’de satışa sunuldu.

Volkswagen, kamp ve karavan tutkunları için geliştirdiği yeni nesil California modelini Türkiye'de satışa sundu. Dış tasarımı ve iç donanımı yenilenen araç, sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor.

Yeni Volkswagen California Türkiye'de satışa sunuldu. İşte yeni nesil California modeli ile ilgili tüm ayrıntılar!

Yeni Volkswagen California özellikleri ve fiyatı

Yeni Volkswagen California’nın, Multivan eHybrid modelinin uzun şasi versiyonuna dayanan MQB platformunda üretildiği belirtildi. 1.5 TSI eHybrid motorla donatılan aracın 245 PS güç ürettiği ve plug-in hybrid sistemiyle çevreci bir sürüş sunduğu aktarıldı. 4MOTION dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip modelin, kamp hayatına uygun gelişmiş donanımlarla desteklendiği ifade edildi. Lansmana özel fiyatının ise 4.699.000 TL olarak belirlendiği duyuruldu.

Yeni California’nın pop up tavan tasarımı, entegre mutfak alanı ve 180 derece dönebilen ön koltuklarıyla geniş ve fonksiyonel bir yaşam alanı sunduğu belirtildi. Araçta yer alan 5 inçlik dokunmatik kontrol paneli sayesinde su seviyesi, buzdolabı sıcaklığı ve kamp modlarının yönetilebildiği aktarıldı. Aynı zamanda modelin 95 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunduğu ve AC ile DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasının kısa sürede doldurulabildiği paylaşıldı.

Geniş iç hacmi, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve yenilenen kamp donanımlarıyla öne çıkan yeni Volkswagen California’nın, hem günlük kullanım hem de uzun yolculuklar için konforlu bir alternatif sunduğu belirtildi. Modelin Türkiye’deki satışlarının Volkswagen Ticari Araç yetkili satıcılarında başladığı paylaşıldı.