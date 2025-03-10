Volkswagen'in yenilenen elektrikli vanı Multivan eHybrid Türkiye'de satışa sunulmuş durumda.

Volkswagen, Türkiye’de büyük ilgi gören Multivan eHybrid modelini daha güçlü bir PHEV sistemi, artırılmış ekipman seviyesi ve 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemiyle yeniden satışa sundu.

Mart ayının ilk haftasıyla birlikte yollarda olmaya başlayan Multivan eHybrid, 1.5 TSI motoru ve elektrikli motorunun birleşimiyle 245 beygir gücü sunuyor.

95 km’ye kadar elektrikli menzili ve 19,7 kWh’lik lityum-iyon bataryası sayesinde emisyonsuz sürüş deneyimi sağlayan Volkswagen Multivan eHybrid, 130 km/sa üzerindeki hızlarda veya batarya şarjı azaldığında TSI motor devreye girerek yüksek performans sunmaya devam ediyor.

Volkswagen Multivan eHybrid fiyatı

Multivan Style 1.5 TSI eHybrid (6+1) Uzun Şasi 245 PS DSG modeli, 4.649.000 TL’den başlayan fiyatlarla Volkswagen yetkili satıcılarında yerini almış durumda.

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