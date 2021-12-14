Yılbaşını evde ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte geçirmek isteyenler için harika bir liste oluşturduk. Bir yandan kutlama yaparken bir yandan da dekorlarla yeni yıl ruhunu en samimi şekilde yansıtmak isteyenler bu ürün listemize bir göz atabilirler.

Yeni yılın gelmesine çok az bir süre kaldı. Pandeminin getirdiği zorluklar, yaşadığımız sıkıntılar derken 2021’i ardımızda bırakırken sağlam bir kutlamayı hepimizin hak ettiğini düşünüyorum.

Yılbaşı kutlaması için tercih edilebilecek birçok seçenek var, ancak ailesi veya arkadaşlarıyla birlikte evde kutlamak isteyenlerin yapması gereken çok iş var, bunlardan ilki de evi yılbaşı ruhuna uygun bir şekilde süslemek. Listemizdeki birbirinden şık ürünleri, 2022 yılını evinde coşkulu bir yeni yıl ruhuyla karşılamak isteyenler için derledik.

Loş ortamların olmazsa olması: 10 Metre LED Işık

Fiyat: 59,90 TL

Listemize yeni yıl kutlamalarının olmazsa olmazı bir parçayla açmak istedik. Bildiğiniz üzere loş bir hava yaratan LED ışıklar, hem çam ağacı üzerinde hem de evin farklı yerlerinde yılbaşı ruhunu yansıtan en başarılı parçalardan biri. 10 metre uzunluğundaki bu LED ışığı satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Hem dekor hem hediye; 3D Ren Geyiği Tasarımlı Lamba

Fiyat: 137,99 TL

USB kablo ile çalışabilen 3 boyutlu ren geyiği tasarımlı lamba, hem yılbaşı masası üzerinde dekor olarak hem de hediye amaçlı kullanılabilecek şık ürünlerden bir tanesi. Ürünü satın almak isterseniz buraya tıklayabilirisiniz.

Yılbaşını onsuz geçirmek mümkün değil: Çam ağacı

Fiyat: 418,90 TL

Led ışık ve geyik demişken noel ve yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez bir parçası olan çam ağaçlarından da bahsetmesek olmazdı. Sadece belirli dönemlerde kullanacağınız ve bu yüzden de uzun yıllar boyu gidecek bir çam ağacı satın almak isterseniz, sizler için önerdiğimiz 1,80 uzunluğundaki bu ağaca buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

Ağacı süslemesek olmaz: Ağaç için LED süsler

Fiyat: 185,72 TL

Yılbaşı ağacını klasik süslerle donatmak yerine LED aydınlatmalı kardan adam, çorap ve kar tanesi gibi figürlerin yer aldığı bu 6’lı sete bir göz atmanızı öneririz. Son derece şık görünen bu seti satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Her özel günde ortamın havasını değiştirmek için: Philips HUE Akıllı LED Şerit

Fiyat: 215,90 TL

Philips’in akıllı aydınlatma konusunda ne kadar iddialı olduğunu söylememize pek gerek olmadığını düşünüyorum. Raf ya da masa altı gibi yerlere yapıştırabileceğiniz bu akıllı şerit aydınlatma sayesinde ister yeni yılda ister doğum gününde ortamın rengini keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Ürünü satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Uygun fiyatlı kar küresi arayanlara: Kardan Adamlı Kar Küresi

Kar kürelerinin fiyatları son zamanlarda epey uçmaya başladı, ancak ne kadar pahalı da olsalar kar küreleri, yeni yıl ruhunu en en sıcak bir şekilde yansıtan dekorlardan birisi. İçerisinde tatlı bir kardan adamın olduğu bu kar küresini satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Geceyi eğlence cümbüşüne dönüştüren kutu oyunlarını da unutmayalım: Monopoly Ödüllü Bankacılık

Listemizin son sırasındaki ürün dekoratif amaçlı değil, ancak yeni yıl kutlamalarını daha da eğlenceli hale getirebilmek için gerçekten harika bir seçenek. Yıllardır kalabalık ev ortamlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelen Monopoly’nin Ödüllü Bankacılık modelini satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.